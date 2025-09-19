Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Kilus skandalui dėl Ingos Ruginienės rankinės bedė į 1 detalę: pastebi akyliausi

2025-09-19 17:00
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 17:00

Šiuo metu žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose netyla kalbos apie didelės reakcijos sukėlusį paskirtosios Lietuvos premjerės Ingos Ruginienės pasirinkimą nešioti prabangią, kaip teigiama, tūkstančius kainuojančią rankinę.

Kilus skandalui dėl Ingos Ruginienės rankinės bedė į 1 detalę (nuotr. BNS/Robertas Riabovas, Facebook)
Šiuo metu žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose netyla kalbos apie didelės reakcijos sukėlusį paskirtosios Lietuvos premjerės Ingos Ruginienės pasirinkimą nešioti prabangią, kaip teigiama, tūkstančius kainuojančią rankinę.

Nors vėliau I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskis portalui Žmonės.lt teigė, kad tokios kalbos prasilenkia su realybe ir moters rankinukas tekainavo 50 eurų, vis tik klausimas apie tai, ar politikui pridera viešumoje dėvėti prabangius daiktus, tebeliko atviras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šia tema naujienų portalui tv3.lt sutiko pakomentuoti protokolo ir etiketo žinovas Arminas Lydeka.

Ingos Ruginienės įvaizdis
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ingos Ruginienės įvaizdis

Politikas – visuomenės narys

Pirmiausia, pašnekovas A. Lydeka pradėjo kalbėti apie prabangos ir politiko įvaizdžio santykį. Pasak jo, nors kai kurie mano, kad galbūt politikui tarnybos metu, pavyzdžiui, keliaujant į oficialius Seimo susitikimus, vertėtų brangius aksesuarus palikti namuose, tam pritarti negalima.

„Politikai yra lygiai tokie patys visuomenės atstovai, užtat negali būti taikomi kažkokie kitokie prabangai reikalavimai negu visiems kitiems visuomenės nariams.

Kuo platesnis visuomenės atspindėjimas yra Seime, tuo teisingiau atitinkamas demokratijos elementas, kad Seimas – tai yra tautos atstovybė“, – savo požiūriu dalijosi protokolo ir etiketo žinovas.

Dėl šios priežasties A. Lydeka ragino visus atsisukti ir pažvelgti į visuomenę. Jis pasakojo, kad Lietuva – marga, dėl to natūraliai Seime turėtų būti atspindima visuomenės įvairovė.

„Jeigu mes bendrai tautoje turime labai kukliai gyvenančių žmonių, tokių turi būti ir Seime, o jeigu turime pasiturinčių atstovų visuomenėje, tai tokių taip pat turi būti Seime. Jeigu turime visuomenėje vyrų – jų turi būti, o jeigu turime ir moterų – jų taip pat turi būti.

Tad, šiuo atveju, dėl prabangių drabužių, aksesuarų ar kitų daiktų negalime kelti skirtingų reikalavimų politikams ir menininkams, mokytojams ar kitiems visuomenės nariams“, – pabrėžė jis.

Prabangos prekės politikui gali padėti ir pakenkti

Pašnekovo pasiteiravus, kaip prabangos prekės, pavyzdžiui, brangūs laikrodžiai, rankinės ar kiti aksesuarai gali prisidėti prie politiko įvaizdžio formavimo, A. Lydeka pateikė savo pastebėjimus.

Anot jo, tiek pigesnių, tiek brangesnių aksesuarų dėvėjimas formuoja visuomenės narių požiūrį. Vieni politiką už šių aksesuarų dėvėjimą giria, o kiti – peikia.

„Politikui svarbu sukurti tam tikrą savo įvaizdį. Dėl šios dalies visi politikai stengiasi jį kurti tokį, kad įtiktų savo rinkėjų grupei.

Nė vieno politiko nerenka visa visuomenė, jį išrenka tik tam tikra socialinė grupė“, – apie politiko išrinkimą pasakojo A. Lydeka.

Tam, kad būtų aiškiau, jis pasidalijo dviem skirtingais pavyzdžiais, kurie parodo, kaip vienas politikas siekė vienos socialinės grupės palaikymo, o kitas – kitos.

„Prisiminkime, buvo išrinktas taip vadinamas „ubagų karalius“ Vytautas Šustauskas, kuriam buvo labai svarbu demonstruoti, kad jis yra „ubagų“ gynėjas, pats geriausias jų atstovas Seime.

Taip pat į Seimą kandidatuoja koks nors buvęs verslininkas, kuris yra užsidirbęs milijonus, sukūręs pakankamai daug pridėtinės vertės visuomenei, pastatęs žmonėms gamyklas.

Tad politikas atitinkamai savo apranga, elgesiu, aksesuarais bando įtikti savo rinkėjams“, – sakė jis.

Dėl to, pasak A. Lydekos, vienu atveju brangus laikrodis ar kitas aksesuaras gali kirstis su politiko įvaizdžiu, o kitu atveju jam padėti ir pademonstruoti, kad jis sugebėjo susikurti sau materialinę gerovę.

Lietuviai linkę aptarinėti politikų gyvenimus

Pašnekovas pasakojo, kad diskusijos apie politikų dėvimus brangius aksesuarus ir kitas asmeninio gyvenimo smulkmenas – suprantamos.

Jo teigimu, žvelgiant iš gyventojų pusės, jiems smalsu, kaip gyvena jų išrinktas atstovas, kuo jis užsiima.

„Kadangi visiems įdomu, kaip gyvena politikai, ką jie valgo, su kuo jie bendrauja, kiek jie miega, kaip jie rengiasi, tad domėjimasis politikų gyvenimu yra puikiai suprantamas kalbant iš visuomenės atstovų pusės“, – atskleidė jis.

O pasiteiravus, ar tokia politikų asmeninio gyvenimo aptarinėjimo praktika yra įprasta ir užsienio šalyse, jis patvirtino, kad šiuo klausimu nesame išskirtiniai.

„Mes, lietuviai, labai aktyviai aptarinėjame kitų žmonių įvaizdžius, tačiau taip pat verta paminėti, kad ir kitose pasaulio valstybėse politikų asmeniniam gyvenimui yra skiriama daugiau dėmesio negu kokio nors kito socialinio sluoksnio atstovo – prokuroro, mokytojo ar menininko“, – ramino jis.

Ingos Ruginienės rankinukas

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad socialiniame tinkle „Facebook“ išplito įrašas, kuriame visuomenininkė Lukrecija Lenkauskaitė-Stankevičė aptarė I. Ruginienės pasirinktą rankinę.

Moteris teigė, kad paskirtoji premjerė puikuojasi prabanga ir pateikė pavyzdį, kad tokia rankinė gali kainuoti ir 5 tūkst. eurų.

„Politiniu faux pas to nepavadinsi… Kai aukščiausi valstybės vadovai pradeda VIEŠAI vaikščioti su tokiais aksesuarais, Lietuva kaip minimum per tris žingsnius į rytų pusę pasislenka… Tai yra GĖDŲ GĖDA. Mes į Skandinaviją lygiuojamės ar į ruzzkyna?

Kai tu turi tokias rankines, ir esi išrinkta į vieną aukščiausių šalies politinių postu, tu nukiši tą rankinę į spintos galą, ir išsitrauki ją nebent arba po 3 metų, arba incognito atostogų metu, arba per privatų draugų vakarėlį…

Ir šiaip – jei jau nori pasipuikuoti prabanga, gal tada išsirink ką nors iš Lietuvos dizainerių?.. Kiek kainų ir perspektyvių!

P.s. Ne, šis įrašas nėra apie moteris. Rankinės ar kitus prabangius aksesuarus gali dėvėti tiek vyrai, tiek moterys. Galima lengvai pasigooglinti, kiek kainuoja to paties putkos žieminė Loro Piana striukė. P.p.s. Tai nėra ta pati spalva, žinau, tiesiog tingėjau ieškotis konkrečios kolekcijos“, – rašė visuomenininkė.

Vis tik I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas sureagavo į šią kritiką politikės atžvilgiu.

Jis teigė, kad tokios kalbos stipriai prasilenkia su realybe, o I. Ruginienė neleidžia sau tokios didelės prabangos, apie kurią kalba internautai.

„Kalbant apie minėtą įrašą, kaina yra absoliučiai neatitinkanti realybės, šis Premjerės rankinukas yra pirktas Milane už 50 eurų“, – teigė I. Ruginienės patarėjas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

