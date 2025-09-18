Rankinės kaina – kaip automobilio: štai kiek kainuoja Ruginienės išgarsinti rankinukai

Imta spėlioti, kad tai yra prabangus italų kompanijos „Fendi“ aksesuaras, kainuojantis 5 tūkst. eurų. Vis dėlto I. Ruginienės patarėjas paneigė tokias kalbas. Anot jo, Vyriausybės vadovė rankinę pirko Milane vos už 50 eurų.
Tačiau kokia kompanija gamina tokias brangias rankines ir kuo jos ypatingos?
„Fendi“ yra italų prabangos mados namai, gaminantys kailius, gatavus drabužius, odos gaminius, batus, kvepalus, akinius, laikrodžius ir aksesuarus.
Pasidairius po oficialią kompanijos interneto svetainę, akivaizdu, kad jos prekės prieinamos ne kiekvienam.
Pigiausių rankinių „Fendi“ kaina prasideda nuo daugiau nei 1 tūkst. eurų ir gali siekti beveik 10 tūkst. eurų. Už tokią sumą galima nusipirkti ir geros būklės nenaują automobilį.
Bendrovę „Fendi“ 1925 m. Romoje įkūrė dizaineriai Edoardo Fendi ir Adele Casagrande. Nuo 2001 m. ji priklauso Prancūzijos grupei LVMH. Kompanijos būstinė yra Romoje.
„Fendi“ buvo šeimos kontroliuojama įmonė iki 1999 m., kai „Prada“ ir LVMH, didžiausia prabangių prekių grupė pasaulyje, susijungė ir už 545 mln. JAV dolerių įsigijo 51 proc. „Fendi“ akcijų.
2007 m. spalio 19 d. „Fendi“ pasirinko Didžiąją Kinijos sieną, kad pristatytų savo pavasario-vasaros kolekciją, ir su 88 modeliais surengė pirmąjį mados šou ten.
2009 m. Silvia Venturini Fendi sukūrė „Peekaboo“ rankinę, pasiekusi sėkmę, prilygstančią „Baguette Bag“ rankinės sėkmei.
2020 m. anglų dizaineris Kim Jones buvo paskelbtas „Fendi“ moterų kolekcijos meno vadovu (anksčiau šias pareigas ėjo žinomas Karlas Lagerfeldas). Jo vadovaujama „Fendi“ bendradarbiavo kuriant drabužių kolekcijas su Kim Kardashian West drabužių prekės ženklu „Skims“ (2021 m.), „Versace“ (2022 m.) ir „Stefano Pilati“ (2023 m.).
2024 m. gegužę „Fendi“ paskelbė apie savo sugrįžimą į kvepalų rinką su pirmąja septynių kvapų kolekcija, tiesiogiai įkvėpta jos ištakų.
