TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: mažumos Vyriausybės scenarijus man nerimo nekelia

2025-09-18 08:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 08:42

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, jog vis garsiau aptarinėjamas mažumos Vyriausybės scenarijus jai nerimo nekelia. 

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Julius Kalinauskas)

3

„Joks scenarijus man nerimo nekelia. Be abejo, visada yra geriau turėti tvirtą daugumą už pečių. Labai tikiuosi, kad ir dabartiniai partneriai tą supranta ir supras“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė Vyriausybės vadovė. 

„Mažumos Vyriausybės scenarijus man nerimo nekelia, nes pagal programos nuostatus tikrai matau, kad galima konsoliduoti jėgas (…) skirtingais klausimais su skirtingomis partijomis“, – pridūrė ji. 

