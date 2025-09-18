Ruginienė: mažumos Vyriausybės scenarijus man nerimo nekelia

„Joks scenarijus man nerimo nekelia. Be abejo, visada yra geriau turėti tvirtą daugumą už pečių. Labai tikiuosi, kad ir dabartiniai partneriai tą supranta ir supras“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė Vyriausybės vadovė.
„Mažumos Vyriausybės scenarijus man nerimo nekelia, nes pagal programos nuostatus tikrai matau, kad galima konsoliduoti jėgas (…) skirtingais klausimais su skirtingomis partijomis“, – pridūrė ji.
