TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Kaip veiktų parduotuvės, degalinės, vaistinės ir kitos įstaigos kriziniu laikotarpiu: ruoštis reikia jau dabar?

2025-09-24 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 13:57

Tvyrantis geopolitinis neapibrėžtumas institucijas verčia dėlioti planus, kaip elgsimės krizinių laikotarpiu metu, kur pilsime degalus, pirksime būtiniausius maisto produktus. Tiesa, pasiruošimą temdo ir sklindantys propagandiniai naratyvai viešojoje erdvėje, iššūkių kelia ir kibernetinės grėsmės. 

Ką turėtų įsidėmėti gyventojai, laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) direktorius Antanas Aleknavičius

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

