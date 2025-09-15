Vilmantas Vitkauskas: „Zapad“ metu pastebime informacinio spaudimo padidėjimą

„Mes pastebime to informacinio spaudimo padidėjimą. Informacinį spaudimą mes suprantame taip, kad tai nėra kažkokia dezinformacija, bet tai yra žinučių apie „Zapad“ pratybas transliavimas, apie neva jų gynybinį pobūdį, apie tai, kokia yra didelė Rusijos ir Baltarusijos karinė galia“, – LRT radijui pirmadienį teigė NKVC vadovas.
„Lyginant šį mėnesį (...) su praėjusiu mėnesiu, tas išaugimas yra apie dešimt kartų, bet tai nėra kažkas tokio išskirtinio, tokius dalykus paprastai mes matome prieš kiekvienas pratybas, (...) pasibaigus pratyboms, tas informacinis spaudimas sumažės“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, Lietuvos kariuomenė pabrėžia, kad prasidėjus karinėms pratyboms „Zapad“ situacija išlieka nepasikeitusi – puolimo prieš Lietuvą ir NATO rizika yra maža, tačiau galimos įvairios provokacijos.
Anot jos, šiuo laikotarpiu yra išaugusi sienos pažeidimų, dronų įskridimų, signalų trikdžių ir kitokių provokacijų tikimybė.
Žvalgybos duomenimis, iš viso „Zapad“ pratybose planuoja dalyvauti apie 30 tūkst. karių, vien Baltarusijoje laukiama iki 8 tūkst., o Kaliningrade – iki 4 tūkst. karių. Pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams.
Pratybos „Zapad 2025“ vyksta rugsėjo 12–16 dienomis.
