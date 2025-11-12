 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Vilniuje – išskirtinė naujo filmo premjera: atvyko daugybė žinomų veidų

2025-11-12 20:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 20:16

Europos kino festivalis „Scanorama“ trečiadienio vakarą sukvietė žiūrovus į ypatingą kino šventę – filmo „Smėlis tavo plaukuose“ premjerą, kuri vyko Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Tai – vienas iš išskirtinių šių metų festivalio renginių, skirtas pagerbti 85-ąjį gimtadienį ir 60 metų kūrybinį kelią kine minintį aktorių Juozą Budraitį.

„Šį vakarą ne tik pristatėme filmą, kuris atveria brandžios meilės grožį, bet ir atidavėme pagarbą vienam ryškiausių Lietuvos kino vardų – Juozui Budraičiui. Dvi svarbias sukaktis mininčiam aktoriui „Scanorama“ viso festivalio metu skiria išskirtinį dėmesį, o ši premjera Nacionaliniame dramos teatre tapo ypatingu to įprasminimu“, – sako festivalio įkūrėja ir vadovė Gražina Arlickaitė.

Išskirtinė premjera

Iškilmingo renginio metu „Scanorama“, bendradarbiaudama su Vilniaus miesto savivaldybe, įteikė prizą menininkui ir kūrėjui už jo nuopelnus.

„Smėlis tavo plaukuose“ pasakoja apie Malviną, buvusią garsią baleriną, kuri dabar dienas leidžia ramiai, bet monotoniškai. Netikėtas susitikimas su tapytoju Kipru atveria jai duris į naujas patirtis ir primena, kad gyvenimas gali nustebinti bet kuriame amžiuje. Tiesa, santykiui klostytis trukdo visuomenės įsivaizdavimai, kokia turi būti brandi meilė.

Filmas atkreipia dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių išgyvenimus ir kviečia apmąstyti jų vaidmenį visuomenėje. Juostoje pabrėžiama, kad brandaus amžiaus žmonės nenori būti nustumti į paraštes – jie nori aktyviai veikti, jausti, svajoti ir išsivaduoti iš vienatvės. 

Apie gyvenimo rudenį ir brandžią meilę filmą sukūręs režisierius Mantas Verbiejus – kino ir teatro kūrėjas, kurio debiutinis ilgametražis filmas „Skyrybos“ tapo komercine sėkme Lietuvoje. Jis taip pat žinomas dėl miuziklų, spektaklių vaikams ir tarptautiniuose festivaliuose įvertintų trumpametražių filmų „Grandininė reakcija“ bei „Kai mano mama dar buvo stora“.

Kartu su J. Budraičiu pagrindinius vaidmenis filme sukūrė legendiniai kino ir teatro aktoriai Jūratė Onaitytė ir Liubomiras Laucevičius.

„Dirbti su vyresnio amžiaus aktoriais yra smagu ne vien dėl jų sukauptos didelės gyvenimiškos patirties, bet ir dėl to, kad jie visą gyvenimą dirbdami teatre ar kine yra spėję nugyventi dar krūvą gyvenimų. Regis, jie gali priešais kamerą nieko ypatingo neveikti, nevystyti dialogų, o žiūrėti į juos vis tiek įdomu“, – teigia režisierius M. Verbiejus. 

Po premjeros „Scanoramoje“ filmas „Smėlis tavo plaukuose“ gruodžio 19 d. pasieks Lietuvos kino teatrus, kur žiūrovai galės išgyventi šią jautrią istoriją didžiajame ekrane.

Europos kino festivalis „Scanorama“ vyks iki lapkričio 23 dienos ir aplankys 10 Lietuvos miestų – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, Marijampolę, Alytų, Gargždus, Vilkaviškį ir Visaginą.

