 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Helovino naktį Vilniuje vyko įspūdingas vakarėlis: nepraleido ir žinomi žmonės

2025-11-01 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 14:20

Penktadienio vakarą „HeJi“ pakvietė svečius į unikalią „Vilnius City Carnival“ patirtį – populiarus sostinės restoranas transformavosi į paslaptingą erdvę, kurioje susijungė gastronomija, muzika, prabanga ir Helovyno mistika.

„Vilnius City Carnival“ (nuotr. Vilmanto Žilinsko)
29

Penktadienio vakarą „HeJi“ pakvietė svečius į unikalią „Vilnius City Carnival“ patirtį – populiarus sostinės restoranas transformavosi į paslaptingą erdvę, kurioje susijungė gastronomija, muzika, prabanga ir Helovyno mistika.

REKLAMA
1

Įspūdingo vakaro nepraleido žinomi žmonės – tarp svečių buvo galima išvysti Mindaugą ir Mildą Stasiulius, Agnę Kuzmickaitę, Žilviną Grigaitį, seseris Justiną Ievą ir Jūratę Steponavičiūtes, Vilmantą Žilinską, kurie Helovyno naktį puošėsi paslaptingais įvaizdžiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vilnius City Carnival“
(29 nuotr.)
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Vilnius City Carnival“

Nors gurmanų gretose „HeJi“ jau pelnęs vieno įspūdingiausių Vilniaus restoranų vardą, viešam vakarui šis išskirtiniais skoniais, nepriekaištingu aptarnavimu ir žadą atimančiu interjeru garsėjantis restoranas duris atvėrė pirmąjį kartą – įprastai rami, estetiška erdvė transformavosi į paslaptingą sceną, o specialiai šiam vakarui atkurtas „Vilnius City Carnival“ konceptas svečius kvietė į pasaulį, kuriame susiliejo ribos tarp muzikos ir meno.

REKLAMA
REKLAMA

Erdvė virto tikru karnavalu 

Restorano erdvė virto tikru karnavalu, kurį magiškos energijos pripildė įspūdingais kostiumais pasipuošusios šokėjos, magijos triukai bei garsiausių Lietuvos ir užsienio atlikėjų muzika, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

REKLAMA

Magišką ir paslaptingą vakarą pradėjo žinomas iliuzionistas Antonas Lavrentjevas. Jo pasirodymas, kupinas netikėtų triukų ir rafinuoto humoro, ne kartą privertė svečius aikčioti iš nuostabos ir susižavėjimo. Po šio įžanginio numerio scenoje pasirodė dainininkas Martynas Kavaliauskas, kurio balsas ir charizma niekuomet nepalieka abejingų.

Atlikėjas publiką džiugino savo žinomiausiais hitais bei jautriomis baladėmis, kviesdamas kartu dainuoti ir prisiminti gražiausias melodijas. Vakaro energiją dar labiau pakylėjo Goyos ir Ten Walls duetas, pristatęs unikalią šiuolaikinės elektroninės muzikos ir gyvo vokalo sintezę. Jų pasirodymas – tai ne tik garsas, bet ir vizualinis potyris, sujungęs ritmą, emociją ir sceninę estetiką. „Vilnius City Carnival“ renginio kulminacija tapo specialus svečias iš Armėnijos – didžėjus Alber Ensso, publiką užvaldęs užkrečiančiais ritmais.

REKLAMA
REKLAMA

Viso renginio metu jungiamuoju elementu tapo įspūdingais kostiumais pasipuošusios šokėjos – jų choreografija ir scenografiniai sprendimai kūrė nepakartojamą vizualinį pasakojimą, apjungusį visus vakaro pasirodymus į vieną harmoningą reginį.

„Norėjome, kad Helovynas taptų ne tik švente su kaukėmis, bet kartu ir išskirtiniu prisiminimu, tad sukūrėme renginį, kuriame restorano klasika ir puikūs patiekalai, moderni miesto kultūra, pasaulinio lygio muzika, šokis bei vizualai susiliejo į išskirtinę patirtį.

„Vilnius City Carnival“ – buvo kvietimas atrasti „HeJi“ ne tik kaip restoraną, bet ir renginių erdvę, o svečiams pamatyti save naujai ir šventinį vakarą per įvaizdžius atskleisti savo kūrybiškumą. Rezultatas išties džiugina, tad sekite naujienas, nes šioje erdvėje laukia dar nevienas unikalus vakaras.“ – sako renginio organizatoriai Audrius Kolesnikovas ir Redita Survilaitė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų