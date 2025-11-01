 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Parodė, koks Helovino vakarėlis užsikūrė Kaune: atvyko ir žinomi veidai

2025-11-01 11:53
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 11:53

Paskutinįjį spalio vakarą populiarieji Kauno barberiai „Fade Factory Barbers Lietuva“ savo draugus ir ištikimus klientus pakvietė į išskirtinį Helovyno vakarėlį. Pasimėgauti šiurpia, įspūdį ilgam paliksiančia aplinka ir programa susirinko ir žymūs veidai – nuo kovotojų iki verslo atstovų.

4

„Fade Factory Barbers Lietuva“ Kaune veikia jau daugiau nei penkerius metus. Salono įkūrėjas Salih Rahim veiklą pradėjęs nuo salono su vos dviem kėdėmis, per kelerius metus sugebėjo išauginti vieną populiariausių barberių komandų Kaune, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Urmo bazėje, „Žaliojoje galerijoje“ įsikūrusiame salone šiandien lankytojus pasitinka jau aštuonios vietos ir stipriai išaugęs paslaugų spektras. Čia atliekamas plaukų bei barzdos kirpimas, formavimas, vestuviniai kirpimai, teminiai grimai, manikiūras bei pedikiūras.

Padėka klientams

Kaune bei už jo ribų salonas garsėja ir dėl to, kaip ši komanda sugeba aplink save suburti bendruomenę.

Į vakar vykusį, Helovynui skirtą vakarėlį susirinko dešimtys svečių, tarp kurių – ir puikiai visiems žinomi veidai: Lietuvos kikboksininkas ir mišrių kovos menų kovotojas Dovydas Rimkus (Rimkenzo) su drauge ir broliu, UTMA kovotojai Mindaugas Naraukas ir Artūras Kudrešovas su žmona bei kiti svečiai.

Renginio svečių laukė įtraukianti programa. Vakaro vedėjas skelbė aukcionus, kurių laimėtojų laukė šmaikštūs, nuotaiką keliantys prizai. Išskirtinę atmosferą kūrė vakaro didžėjus, įspūdingi dalyvių kostiumai bei specialiai Helovynui papuošta salono aplinka.

„Fade Factory Barbers Lietuva“ įkūrėjas Salih Rahim teigia, kad tokiomis progomis norisi atsidėkoti klientams ir bičiuliams už pasitikėjimą bei kartu paminėti bendruomeniškumo dvasią, kuri nuo pat pradžių buvo vienas svarbiausių salono variklių.

