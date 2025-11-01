Parodė, koks Helovino vakarėlis užsikūrė Kaune: atvyko ir žinomi veidai

„Fade Factory Barbers Lietuva“ Kaune veikia jau daugiau nei penkerius metus. Salono įkūrėjas Salih Rahim veiklą pradėjęs nuo salono su vos dviem kėdėmis, per kelerius metus sugebėjo išauginti vieną populiariausių barberių komandų Kaune, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Urmo bazėje, „Žaliojoje galerijoje“ įsikūrusiame salone šiandien lankytojus pasitinka jau aštuonios vietos ir stipriai išaugęs paslaugų spektras. Čia atliekamas plaukų bei barzdos kirpimas, formavimas, vestuviniai kirpimai, teminiai grimai, manikiūras bei pedikiūras.
(46 nuotr.)
Garsūs sporto
Padėka klientams
Kaune bei už jo ribų salonas garsėja ir dėl to, kaip ši komanda sugeba aplink save suburti bendruomenę.
Į vakar vykusį, Helovynui skirtą vakarėlį susirinko dešimtys svečių, tarp kurių – ir puikiai visiems žinomi veidai: Lietuvos kikboksininkas ir mišrių kovos menų kovotojas Dovydas Rimkus (Rimkenzo) su drauge ir broliu, UTMA kovotojai Mindaugas Naraukas ir Artūras Kudrešovas su žmona bei kiti svečiai.
Renginio svečių laukė įtraukianti programa. Vakaro vedėjas skelbė aukcionus, kurių laimėtojų laukė šmaikštūs, nuotaiką keliantys prizai. Išskirtinę atmosferą kūrė vakaro didžėjus, įspūdingi dalyvių kostiumai bei specialiai Helovynui papuošta salono aplinka.
„Fade Factory Barbers Lietuva“ įkūrėjas Salih Rahim teigia, kad tokiomis progomis norisi atsidėkoti klientams ir bičiuliams už pasitikėjimą bei kartu paminėti bendruomeniškumo dvasią, kuri nuo pat pradžių buvo vienas svarbiausių salono variklių.
