Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Nuotraukoje – garsi Lietuvos moteris: ar atspėsite, kas ji?

2025-10-31 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 19:00

Helovyno vakarui artėjant, socialinius tinklus užplūdo originalūs įvaizdžiai – vieni renkasi klasikinį burtininkų ar vampyrų stilių, o kiti – kur kas drąsesnius sprendimus. Prie šventinės nuotaikos prisijungė ir garsi Lietuvos moteris, kuri savo išvaizda nustebino net ištikimiausius sekėjus.

Inga Žuolytė (nuotr. soc. tinklų)

Helovyno vakarui artėjant, socialinius tinklus užplūdo originalūs įvaizdžiai – vieni renkasi klasikinį burtininkų ar vampyrų stilių, o kiti – kur kas drąsesnius sprendimus. Prie šventinės nuotaikos prisijungė ir garsi Lietuvos moteris, kuri savo išvaizda nustebino net ištikimiausius sekėjus.

REKLAMA
4

Savo „Instagram“ paskyroje žinoma moteris pasidalijo trumpu vaizdo įrašu, kuriame akimirksniu persikūnija į drąsiu stiliumi spindinčią slaugytoją ir juo sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ir tik pažvelgus atidžiau paaiškėja, kad po šiuo personažu slepiasi Inga Žuolytė. Ilgos blakstienos, baltas medicininis chalatas, klasikinė kepuraitė ir detalės, kurios nepaliko abejingų – kaklą puošiantis aksesuaras ir kruopščiai apgalvotas makiažas.

REKLAMA
REKLAMA

„Kas paskambino seselei?“, – prie vaizdo įrašo rašė Inga.

Gerbėjai komentaruose negailėjo pagyrų ir šypsenų. 

„Kaip gerai“, – rašė sekėja.

„Koks geras makiažas“ – komentavo kita.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų