Nuotraukoje – garsi Lietuvos moteris: ar atspėsite, kas ji?

Savo „Instagram“ paskyroje žinoma moteris pasidalijo trumpu vaizdo įrašu, kuriame akimirksniu persikūnija į drąsiu stiliumi spindinčią slaugytoją ir juo sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Ir tik pažvelgus atidžiau paaiškėja, kad po šiuo personažu slepiasi Inga Žuolytė. Ilgos blakstienos, baltas medicininis chalatas, klasikinė kepuraitė ir detalės, kurios nepaliko abejingų – kaklą puošiantis aksesuaras ir kruopščiai apgalvotas makiažas.
„Kas paskambino seselei?“, – prie vaizdo įrašo rašė Inga.
Gerbėjai komentaruose negailėjo pagyrų ir šypsenų.
„Kaip gerai“, – rašė sekėja.
„Koks geras makiažas“ – komentavo kita.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!