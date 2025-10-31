Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Neskubėkite išmesti moliūgų sėklų: jose slypi neišmatuojama nauda

2025-10-31
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 14:05

Šiandien pasaulyje ir Lietuvoje švenčiamas Helovinas, jo simbolis – išskaptuoti moliūgai, papuošiantys namus ir kiemus. O jei dar neišskaptavote moliūgų arba tai darote dabar, neskubėkite išmesti moliūgų sėklų – išdžiovinkite ir valgykite, nes jose slypi daugybė naudingų savybių.

Moliūgų sėklų nauda (nuotr. 123rf.com)
13

Šiandien pasaulyje ir Lietuvoje švenčiamas Helovinas, jo simbolis – išskaptuoti moliūgai, papuošiantys namus ir kiemus. O jei dar neišskaptavote moliūgų arba tai darote dabar, neskubėkite išmesti moliūgų sėklų – išdžiovinkite ir valgykite, nes jose slypi daugybė naudingų savybių.

Šios mažos sėklos – tikras maistinių medžiagų lobis, kuris gali padėti nuo širdies sveikatos gerinimo iki gero miego, rašoma timesofindia.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kretingoje užsaugintas įspūdingo dydžio moliūgas: pretenduoja į rekordą
FOTOGALERIJA. Kretingoje užsaugintas įspūdingo dydžio moliūgas: pretenduoja į rekordą

Atskleidė, kodėl verta neišmesti moliūgų sėklų

Maistinėmis medžiagomis turtingos sėklos

Moliūgų sėklos turi nepaprastą maistinę vertę. Remiantis 2022 m. žurnale „Plants“ paskelbtu tyrimu, jose gausu bioaktyviųjų medžiagų, tokių kaip cinkas, fosforas, magnis, kalis ir selenas, kurios padeda kovoti su uždegimais, artritu ir kitomis ligomis.

Gerina širdies veiklą

Moliūgų sėklos prisideda prie širdies sveikatos gerinimo. Nors antioksidantai ir maistinės medžiagos teigiamai veikia širdį, tyrimas žurnale „Climacteric“ parodė, kad moterys, kasdien vartojančios 2 g moliūgų sėklų aliejaus 12 savaičių, padidino DTL cholesterolio kiekį 16 proc. ir sumažino diastolinį kraujospūdį 7 proc.

Be to, sėklos skatina azoto oksido gamybą, plečia kraujagysles ir gerina kraujotaką.

Geresnis miegas

Kai kurios maistinės medžiagos, tokios kaip triptofanas ir magnis, pagerina miego kokybę. Tyrimai parodė, kad triptofanas ir magnis mažina nerimą, depresiją ir skatina gilų bei kokybišką miegą.

Gerina prostatos sveikatą

Moliūgų sėklos naudingos ir prostatos sveikatai. Tyrimas žurnale „Nutrition Research“ parodė, kad jos gali palengvinti gerybinės prostatos hiperplazijos simptomus, kai padidėja prostatos liauka ir atsiranda šlapinimosi problemų.

Cukraus kiekio kraujyje mažinimas

2018 m. tyrimas minėtame žurnale taip pat nustatė, kad 65 g moliūgų sėklų sumažina cukraus kiekį kraujyje po daug angliavandenių turinčio valgio.

Gerina kaulų sveikatą

Moliūgų sėklos – vienas geriausių magnio šaltinių, gyvybiškai svarbių kaulų formavimuisi ir kalcio įsisavinimui. Didesnis magnio kiekis siejamas su didesniu kaulų tankiu, ypač svarbiu senstant.

Odos ir plaukų būklė

Tyrimas žurnale taip pat parodė, kad moliūgų sėklų aliejus skatina plaukų augimą vyrams, sergantiems androgenine alopecija. Dėl gausaus cinko kiekio sėklos taip pat palaiko švarią odą.

Bendra nauda sveikatai

Taigi moliūgų sėklos – tai ne tik dekoratyvus Helovino atributas, bet ir naudingas sveikatai produktas. Išsaugokite sėklas, išdžiovinkite jas ir įtraukite į savo kasdienę mitybą, kad jos padėtų pagerinti bendrą sveikatą.

