Vilniuje 150 moksleivių tvarkė kapus, o mokytojos graudinosi: „Darome gerą darbą“

Mokytojai neslepia – kasmet vaikams tenka priminti, kas yra Vėlinės, mat jiems labiau priimtinas Helovinas.
Našlaičių kalnelis Karveliškių kapinėse prisipildo vaikų iš „Antakalnio progimnazijos“ ir „Šiaurės licėjaus“ čiauškėjimo. Ketvirtokės Meda ir Atėnė nusiteikusios itin darbingai – per valandą jos planuoja sutvarkyti ne vieną kapavietę, tad šiukšlių maišas pildosi akimirksniu.
Vaikai jaučia pareigą padėti
Mergaitės neslepia, kad tvarkyti neatpažintų žmonių kapus – tų, kurių nenorėjo laidoti giminės, ar negyvai gimusių kūdikių, kurių atsisakė tėvai – joms atrodo itin svarbu.
„Man atrodo, mes tikrai abi spėtume – mes taip greitai grėbiame, turėtume suspėti sutvarkyti 4–5 kapus“, – sako ketvirtokė Meda.
Moksleiviai džiaugiasi, kad gali iškeisti pamokas į tokią prasmingą veiklą Karveliškių kapinėse, Našlaičių kalnelyje.
„Kaip ir padedame tiems žmonėms, kurie neturi, kas jiems galėtų padėti“, – kalba ketvirtokė Atėnė.
„Norisi padėti žmonėms, kurie mirę, nes gaila, kad jų niekas neaplanko“, – dalijasi ketvirtokas Nazaras.
Kol vieni stoja į kovą su lapais, kiti ruošia naujus kryžius. Mat senovėje buvo tradicija prieš Vėlines ar per jas kapinėse deginti atitarnavusius medinius kryžius ir statyti naujus. Akcijoje dalyvaujanti laidojimo paslaugų įmonė suskaičiavo, kiek jų šiemet, padedant vaikams, pavyko pastatyti.
„Pirmą kartą tai inicijuojame – 42 kryžius. Parinkome tuos, kurie sudūlėję, pasenę, kurių užrašai prastai matomi. Savo lėšomis, savo iniciatyva, leidus savivaldybei, tuos kryžius pakeisime naujais“, – sako laidojimo paslaugų centro atstovė Vilma Budėnienė.
Tenka priminti kas yra Vėlinės
Baigiant darbus – žvakučių degimo metas. Jų mažieji uždegė apie 300. Stebėdami, kaip uoliai dirba vaikai, susigraudina ir mokytojai.
„Visiškai nereikėjo įkalbinėti – supratome, kad darome gerą darbą“, – sako „Antakalnio progimnazijos“ pradinukų mokytoja Jurga Padumytė.
Pedagogai atvirauja: kasmet vaikams reikia vis iš naujo priminti, kas yra Vėlinės ir kodėl žmonės tvarko kapus.
„Heloviną tai jie jau žino. Bet apie Vėlines kiekvienais metais primename. Dabartiniams vaikams reikia nuolat priminti“, – pasakoja „Antakalnio progimnazijos“ pradinukų mokytoja Janina Narkevičienė.
„Ne visai domiuosi, bet žinau, kad viena tradicijų – aplankyti kapus“, – sako ketvirtokas Nazaras.
Vilniaus etninės kultūros centras surengė šią akciją ne tik tam, kad būtų sutvarkyti niekieno nelankomi kapai, bet ir tam, kad vaikams dar kartą primintų senąsias lietuvių Vėlinių tradicijas – su kapinėse deginamu laužu ir jame kūrenamais kryžiais.
„Norisi, kad vaikai prisimintų tradicijas ir jas puoselėtų“, – sako Vilniaus etninės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Greta Andriuškaitė.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.