  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Aktualijos

Laiku nepasikeitus padangų gresia baudos: vardija, kiek skiriasi kainos didmiesčiuose ir kitur

2025-10-28 19:45
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios aut.
2025-10-28 19:45

Padangų keityklose – pats darbymetis. Autoservisų šeimininkai tvirtina, kad vairuotojai šiemet itin ankstyvi – jau nuo spalio pradžios suskubo keisti vasarines padangas į žiemines. Ko gero, pasimokė, kad paskutinėmis dienomis tenka blaškytis po servisus ieškant, kur pasikeisti padangas. Padangų keitėjai pastebi, jog vairuotojai vis labiau rūpinasi savo saugumu ir dažniau renkasi naujas padangas.



Kol panevėžietė Audra šiltai geria kavą, meistrai už sienos keičia moters automobilio ratus.

Daugėja atsakingų vairuotojų

Šie montuoja naujutėlaites žiemines padangas ant moters BMW. Už padangų komplektą ir jų montavimą vairuotoja sumokėjo 500 eurų. Moteris sako, kad saugumas – svarbiausia, todėl padangas šiais metais ji suskubo pasikeisti anksčiau.

„Būna metų, kai ir nesuskumbu, ir tada jau prašytis reikia, kad kažkur įterptų. Aš važiuoju nemažai ir ne vien mieste, tai jau ramiau su žieminėmis“, – pasakoja moteris.

Vairuotojas Maksas, kaip ir Audra, išsirinko naujas padangas žiemos sezonui. Už jų komplektą sumokėjo 360 eurų.

„Dėl savo saugumo. Aš geriau paimsiu iš patikrintos įmonės, nei ieškosiu kažkur nežinomo gamintojo – bus pigiau, bet laimėsi 50 eurų ir nežinai, kas tavęs lauks kelyje“, – tikina vairuotojas.

Automobilių meistrai džiaugiasi vairuotojų atidumu ir pasikeitusiu požiūriu į saugumą.

„Džiugu – žmonės pagaliau pradėjo dėtis naujas padangas, tikrai tvarkingai prižiūri ir automobilius, ir savo saugumą. Turėsime saugią, gražią žiemą, manau“, – sako automobilių šaltkalvis Lukas.

Visoje Lietuvoje padangomis prekiaujančios ir jas montuojančios įmonės atstovas tikina, kad šiemet vairuotojai neįprastai anksti susirūpino padangomis. Esą jau visą spalį servisai ūžia.

„Dabar dauguma perka nedygliuotas padangas, tad tikrai nėra prasmės laukti tos paskutinės – lapkričio 10 dienos. Galima drąsiai pasikeisti anksčiau, ramiai laukti ir juoktis iš tų, kas už galvos susiėmę laksto po servisus, ieškodami, kur pasimontuoti padangas. Visada laimi tie, kurie pirmesni – čia bet kurioje srityje taip yra. Kas anksčiau susirūpina, turi mažiau streso“, – pasakoja „Egzotikos“ padalinio vadovas Aivaras Valentinavičius.

Rizika likti neaptarnautu

O tokių, kurie paskutinę minutę ieško meistrų, būna kasmet. Tai patvirtina netoli Panevėžio įsikūrusios padangų keityklos šeimininkas.

„Registracijos sąrašai tikrai greitai pildosi. Kol kas dar spėjame aptarnauti visus, bet pirmosiomis lapkričio dienomis tikrai bus ir neaptarnautų“, – kalba „Vaidmontos“ vadovas Vaidotas Kairys.

Meistrai pasiruošę dirbti ir šių metų lapkričio 1-ąją. Tądien pasitaiko besiregistruojančiųjų iš kitų miestų ar rajonų – žmonės suderina padangų keitimą su kapų lankymu.

„Didžiajai daliai žmonių tai – laisva diena, tai kodėl nepasikeitus ir padangų“, – sako V. Kairys.

Ta pati padangų keitimo paslauga skirtingose vietose ar miestuose dažnai kainuoja skirtingai.

„Šešiolikinį ratą permontuoti ir perbalansuoti, tarkime, Panevėžyje kainuoja 10–12 eurų“, – tikina A. Valentinavičius.

Pavyzdžiui, Vilniuje už tą pačią paslaugą, anot padalinio vadovo, klientas sumokės 13–15 eurų.

„Didmiesčiai – algų vidurkis didesnis, natūralu, kad ir paslaugų įkainiai aukštesni. Kaip ir su kirpyklomis – pas mus šukuoseną padaryti, manau, kainuoja pigiau nei sostinėje“, – sako A. Valentinavičius.

„Padangų montavimas pas mus kainuoja nuo 35 eurų. Minimalią paslaugos kainą palikome tą pačią, tik minimaliai pakėlėme didesnių ratlankių montavimo kainą“, – sako V. Kairys.

Laiku nepasikeitę padangų rizikuoja įkliūti kelyje pareigūnams ir sulaukti iki 100 eurų baudos. Policija primena, kad vasarines padangas į žiemines privalu pasikeisti iki lapkričio 10 dienos.

Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.

