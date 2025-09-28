Jokiu būdu nesirinkite šių šukuosenų virš 50-ies: atrodysite daug vyresnės

Plaukai ne tik formuoja įvaizdį, bet ir gali mus pasendinti ar atjauninti. Tačiau, anot žinomų Londono plaukų stilistų, moterys, perkopusios 50-metį, neretai kartoja tas pačias klaidas, rašoma dailymail.co.uk.
Štai kokių klaidų pataria vengti garsiausi šukuosenų meistrai ir kokios paprastos priemonės gali padėti išlaikyti jaunatvišką išvaizdą.
„A-line bob“ šukuosena
Plaukų sveikatos produktų kūrėjas ir prabangios grožio studijos „Marylebone“ savininkas Michaelas Van Clarke'as sako:
„Pamirškite veido patempimus – gera plaukų forma duoda daugiau nei plastinė chirurgija. Dabar matome daug moterų, kurios renkasi „Bob“ šukuosenas arba vadinamuosius dirbtinus sluoksnius.
Svarbu atminti, kad su amžiumi plaukų galai platėja apačioje ir šukuosena atrodo apsunkinančiai bei niūriai.“
Pasak jo, išeitis – švelnūs, preciziški sluoksniai aplink veidą, pereinantys į ilgesnes sruogas nugaroje. Tokia forma suteikia plaukams gyvumo.
Kirpčiukai, kurie pasendina
„Aevum“ salono įkūrėjas Tomas Smithas pastebi, kad daugelis 40–50 metų amžiaus moterų renkasi kirpčiukus, bandydamos paslėpti kaktos raukšles:
„Jos tiki, kad tai pigiau nei botoksas. Tačiau, kadangi veidas su amžiumi natūraliai tampa labiau kvadratiškas, tokie tiesūs kirpčiukai tik apsunkina išvaizdą.“
Jis siūlo rinktis lengvus, tekstūruotus kirpčiukus ir gražiau veidą įrėminančias formas. Pasak stilisto, kampuotos linijos jaunina, o bukos – sendina.
Jaunystės imitavimas
Richardas Wardas, pagarsėjęs kaip karališkosios šeimos kirpėjas, sako, kad dažna klaida – siekti tokios pat tamsios plaukų spalvos, kokią moteris turėjo būdama 21-erių.
„Mūsų odos tonas su amžiumi keičiasi, todėl plaukų spalva, kuri jaunystėje tiko, vėliau nebe taip tinka.
Sprendimas paprastas – pasirinkite spalvą bent dviem ar trimis atspalviais šviesesnę, kad ji derėtų prie brandesnės jūsų odos.“
Plaukų būklės ignoravimas
Stilistas Edwardas Jamesas, dirbantis su žymiomis moterimis, tokiomis kaip Cara Delevingne bei Joanna Lumley, teigia:
„Matau daug klienčių, kurios be galo rūpinasi plaukų spalva, bet pamiršta apie jų būklę. Be sveikų plaukų spalva niekada nespindės taip, kaip norėtųsį.“
Jo teigimu, namuose svarbiausia – rūpintis galvos oda ir plaukų elastingumu. Elastingi plaukai linkę banguotis, blizgėti, nelūžinėti.
Jis rekomenduoja drėkinančias priemones bei plaukų procedūras bent du kartus per metus, primena naudoti ne tik tinkamą šampūną, bet ir kondicionierių bei plaukų kaukes.
Skuboti pokyčiai
„Mayfair“ salono įkūrėja Jo Hansford, dirbusi net su pačia Anglijos karaliene, perspėja:
„Daugelis moterų, sulaukusios 50-ies, išgyvena pokyčių laikotarpį – menopauzę, skyrybas ar netektis – ir nusprendžia radikaliai keisti išvaizdą. Tai gali būti naudinga, bet reikia judėti po truputį.“
Ji rekomenduoja keisti spalvą ar kirpimą po vieną žingsnį, o ne šokti nuo ilgų plaukų iškart į trumpą „bob’ą“. Prieš drastišką pokytį verta išbandyti perukus ar prisegamas sruogeles, kad suprastumėte, ar pokytis iš tiesų jums tinka.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!