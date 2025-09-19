Brangūs produktai ar įgūdžiai? Vizažistė paaiškino, kas iš tiesų lemia gražų makiažą

Apie tai, kas iš tiesų svarbiausia – brangūs produktai, įgūdžiai ar koks kitas slaptasis dėmuo, portalo tv3.lt skaitytojams pasakoja grožio srities specialistė, vizažistė, šukuosenų ir antakių meistrė Gabrielė Petrauskaitė.
Svarbiausia – ne piniginės storis, o žinojimas, kas tinka
Tai, kad brangesnis produktas yra geresnis – nėra tiesa, sako G. Petrauskaitė. „Iš tiesų, ir brangesnėse, ir pigesnėse linijose galima rasti savo perliukų“, – pripažįsta ji.
Pasak vizažistės, didžiausia problema perkant produktus yra nežinojimas, kas žmogui tinka ir patinka – tada net ir prabangiausias produktas gali nugulti stalčiuje nepanaudotas ar nesuteikti norimo įvaizdžio.
„Svarbiausia – pažinti save: kas mums tinka, ko mes norime ir kas patinka“, – Gabrielė įsitikinusi, kad tai makiažo įvaizdžio kūrime svarbiau tiek už kokybiškus produktus, tiek už įgūdžius.
Kur galima taupyti, o kur – ne?
Anot grožio specialistės, yra produktų, kuriems tikrai nebūtina išleisti daug norint gražiai pasidažyti. „Lūpų, akių ar antakių pieštukai, blakstienų tušai bei kiti sausi veido produktai“, – prekes, kurios gali ir nereikalauti daug išlaidų, vardija G. Petrauskaitė.
Vis dėlto, į kai kurių makiažo produktų kokybę vizažistė siūlo atkreipti daugiau dėmesio: „Renkantis skystus ar kreminius produktus verta labiau pasidomėti jų sudėtimi. Bet gera žinia ta, kad puikią kokybę galima rasti ne tik tarp brangesnių priemonių.“
Praktika daro stebuklus
Kaip išmokti pasidažyti taip, kad makiažas atrodytų profesionaliai? Gabrielė įsitikinusi – pradėti verta nuo makiažo pamokos sau. Tokia pamoka trunka apie tris valandas, tačiau gali tapti lūžio tašku.
„Skiriame daug dėmesio kiekvieno žmogaus poreikiams. Svarbiausia – ko tu nori išmokti: ar dažytis su turima kosmetika, ar susikomplektuoti visą naują kosmetikos krepšelį (nesvarbu – brangesnį ar pigesnį), ar galbūt nori kasdienybėje apsieiti vos su keliomis priemonėmis. Visa tai tikrai įmanoma”, – tikina G. Petrauskaitė.
Po tokios pamokos svarbu nepamiršti įgytas žinias taikyti ir praktikoje: „Tuomet net nepastebėsi, kaip diena po dienos rezultatai vis gražės.“
Dažniausios klaidos – baimė ir kompleksai
Anot meistrės, viena didžiausių moterų klaidų – išankstinė nuostata, kad joms kažkas „nepavyks“ arba „netiks“.
„Dažnai kompleksuojama dėl vokų, nosies ar lūpų, bet tereikia žinoti kelias pagrindines taisykles ir viskas tampa aišku, o kompleksai dingsta“, – įžvalgomis dalijasi G. Petrauskaitė. Pasak jos, turėti daug makiažo produktų tikrai nebūtina – kur kas svarbiau yra žinoti, ką, kur ir kaip užsidėti.
Universalios taisyklės kiekvienam, bet rezultatas vis kitoks
Nors makiažo taisyklės egzistuoja, Gabrielė pabrėžia, jog kiekvieno žmogaus veidas yra unikalus, tad tas pats įvaizdis ant kiekvieno gali atrodyti vis kitaip. „Atsižvelgus į savo bruožus ir pritaikius šias taisykles, galima sukurti gražų makiažą, kuris subtiliai išryškina natūralų grožį“, – pasakoja specialistė.
Ji taip pat įspėja ir apie vis dažniau socialiniuose tinkluose reklamuojamus „stebuklingus“ produktus: „Nėra produkto, kuris tiktų visiems.“
Anot jos, reklamoje matomas rezultatas nebūtinai bus toks pats ir realybėje, o tai, kas vienam atrodo tobula, kitam gali pasirodyti visiškai atvirkščiai.
G. Petrauskaitė dalijasi patarimais, kaip suprasti, kuris produktas išties mums tinka: „Renkantis verta atsižvelgti į savo odos atspalvį, plaukų ar akių spalvą ir pagalvoti, ar turite panašumų su tuo, kas produktą pristato. Vis dėlto, tai negarantuoja sėkmės, nes kiekvieno poreikiai skirtingi. Geriausias būdas įsitikinti – išbandyti produktą pačiai ir vadovautis ne reklama, o tuo, kas tinka jūsų veidui ir patinka jums.“
