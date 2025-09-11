Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Į vienkiemį išsikrausčiusi Viktorija nenustoja stebinti: niekada nenaudoja makiažo

2025-09-11 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 14:25

„Užeik į mano džiungles. Dabar mano puotos ir vakarėliai vyksta čionai, pirtyje“, – Viktorija Prokofjeva taip pasitinka laidos „Pasidaryk pats“ vedėją Audrių Bružą. Viktorija kviečia Audrių ypatingai misijai – surišti vantas žiemai. Ir jie su didžiausiu entuziazmu imasi vantų paruošimo žiemai misijos.

„Pasidaryk pats“ laidos akimirkos (nuotr. Organizatorių)
4

„Užeik į mano džiungles. Dabar mano puotos ir vakarėliai vyksta čionai, pirtyje", – Viktorija Prokofjeva taip pasitinka laidos „Pasidaryk pats" vedėją Audrių Bružą. Viktorija kviečia Audrių ypatingai misijai – surišti vantas žiemai. Ir jie su didžiausiu entuziazmu imasi vantų paruošimo žiemai misijos.

0

Dar visai neseniai parduotuvių vitrinų reklamos veidas ir geidžiama žvaigždžių vestuvių bei privačių švenčių organizatorė, dabar Viktorija Prokofjeva gyvena vienkiemyje – čia atrado ramybę, gamtą ir naujas tradicijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viktorija Prokofjeva – miestą iškeitė į gyvenimą vienkiemyje, o vestuves bei prašmatnias puotas – pirties procedūras
FOTOGALERIJA. Viktorija Prokofjeva – miestą iškeitė į gyvenimą vienkiemyje, o vestuves bei prašmatnias puotas – pirties procedūras

Gimus vaikams su vyru, nusprendėme nėra ko atidėlioti, ir įgyvendino seną savo svajonę – gyventi užmiestyje, šalia miško ir pagal gamtos ritmą ir atokiau nuo miestietiško šurmulio. Moteris drąsi ir taisykles laužanti ne tik gyvenamosios vietos pasirinkimu – kažkada atsisakiusi svajonių gyvenimo, vakarėlių su žvaigždėmis ir prašmatnių vestuvių organizavimo – išsikraustė iš miesto.

Ir toliau nenustoja stebinti.. štai visuotinais socialinių tinklų laikais, moteris Instagram paskyrą susikūrė būdama jau 42 metų ir greit suprato kuo gali pritraukti auditoriją. Moteris drąsiai dalinasi savo nuotraukomis be makiažo pabrėždama kad jo niekada nenaudoja, ar visus savo sekėjus priverčia užpavydėti – pilvo preso, kuris tik sporto salės savo namų kieme rezultatas.

Viktorija aprodo su meile ir dideliu užsidegimu įrengtą pirtį, ir pasakoja, kaip į ją kviečia visus, ieškančius pirties atokiau nuo miesto ir gamtoje. Viktorija džiaugiasi, kad gyvenimas ne mieste – tai apie ką ji visada svajojo. Gyvename gamtos ritmu, su vyru ir vaikais kartu keliamės ir einame miegoti. Mėgaujamės maudynėmis upėje ar tvenkinyje.

Vaikai čia visada turi veiklos ir užsiėmimų ir be išmaniųjų prietaisų, kurių Viktorija nusprendė vaikams neduoti. Būtent dėl to šeima išleido vaikus į mokyklą, kurios vizija tokia pati. Taip jie ir sodybos ieškojo šiose apylinkėse, kad vaikus galėtų patogiai nuvežti į mokyklą.

„Kelionė automobiliu iki vaikų ugdymo įstaigos užtrunka lygiai pusvalandį. Tačiau su kokiu pasimėgavimu mes važiuojame, matydami gamtos virsmą, miško ramybę ir be šviesoforų. Tai visiškai kitas jausmas nei visą kelią praleisti kamščiuose“, – pasakoja pašnekovė.

Kartu su Audriumi Viktorija pažįstama iš senų laikų, kada abu gyveno vakarėlių ir pramogų sūkuryje. O štai šiandien Audrius, su džiaugsmu priėmė Viktorijos mestą iššūkį, parodys, kaip teisingai rinkti malkoms šakas ir jas surišti, kad pirtyje naudojant būtų patogu ir teiktų malonumą.

Viktorija atskleidžia gudrų būdą, kaip draugai gali tapti tikrais namų gerbūvio talkininkais: „Mes su vyru kartas nuo karto savo rankomis ką nors pasiremontuojame. Pakviečiame draugus į talką ir tai tampa smagiu pasibuvimu – tiesiog puiku visiems dirbant kartu ir bendrauti“, – pasakoja Viktorija. Visi būna laimingi. Juk bendravimas prie stalo, restorane užkandžiaujant – o čia bendraujame dirbdami – tai tiesiog tobula.

Nuostabiausi Viktorijos namai gamtos apsuptyje ir jaukus pokalbis su naudingais patarimais palengvinančiais buitį – šeštadienį 9.30 per TV3.

