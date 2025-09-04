Garsenybių namų duris žiūrovams atveriantis Audrius Bružas: „Būdamas svečiuose, niekada nesidairau kaip lapė“

„Dirbti reikia su džiaugsmu, nes darbas ir yra džiaugsmas – kai darai ir pavyksta, tada jautiesi labai gerai. Mano senelis sakydavo: „Darau kaip sau, o sau – kaip noriu, taip ir padarau.“ Tai ir yra visas laidos principas: imi, darai, bandai, o jei nepavyksta – kvieti profesionalus“, – sako laidos vedėjas A. Bružas.
Imsis ir rimtesnių darbų
Anot jo, džiaugsmas slypi net paprasčiausiuose dalykuose: „Kartais net į sieną įkalta vinis gali suteikti prasmės, nes ilgai nepakabintas paveikslas ar veidrodis erzina kiekvieną dieną. O kai pagaliau padarai – atrodo paprasta, bet gera.“
Laidos metu A. Bružas kartu su įvairiais žiūrovams puikiai pažįstamais veidais – muzikantais, sportininkais, menininkais, verslininkais – imsis ne tik buities smulkmenų, bet ir kur kas rimtesnių darbų.
„Praėjusį sezoną teko matyti, kaip žmonės, net nebūdami statybininkais, puikiai įsirengė savo namus. Būtent tai įkvepia žiūrovus – pamatyti, kad gali ir pats, ir kad nereikia atidėlioti. Pasižiūri laidą, prisimeni, ką buvai pamiršęs, ir imiesi darbo“, – įsitikinęs vedėjas.
Tai – laida, kuri leidžia pažinti visiems žinomus žmones jų namų aplinkoje. O juk būtent čia tampame ramesni, atsipalaidavę ir nurimę. Žinoma, laidos herojus stebina ir pats A. Bružas, kuris ne tik puikiai įsikūnija į meistrą, bet ir geba įkvėpti laidos svečius.
Tačiau svarbiausia, pasak A. Bružo, kad laida nėra tik apie amatą ar statybinius darbus. Ji – apie smagų laiką kartu, naujas patirtis ir bendrystę.
„Būdamas svečiuose niekada nesidairau kaip lapė. Atėjęs stengiuosi dirbti kaip tikras meistras – padaryti švariai, profesionaliai, be nereikalingų komentarų. Tokia ir yra šios laidos dvasia“, – šypsosi jis.
Neatsitiktinai naująjį laidos sezoną pristatantis vaizdo klipas taip pat buvo nufilmuotas netikėtoje vietoje – atvirose dirbtuvėse „Padirbtuvės“. Tai – erdvė, skirta susitikti, bendrauti, dalintis idėjomis ir kurti. Šioje vietoje žmonės gali realizuoti savo idėjas, kurias namuose dažnai bijo įgyvendinti dėl baimės ištepti kilimą ar sukelti dulkių kamuolį virtuvėje.
„Dirbtuvės – įspūdingos, netikėtos. Kiek ten įrankių! Visa sistema sukurta labai apgalvotai. Įdėta daug darbo ir širdies – nuo struktūros iki smulkiausių detalių. Tai – erdvė, kurioje viskas sudėliota taip, kad kiekvienas daiktas žinotų savo vietą“, – pasakoja A. Bružas.
O šios erdvės įkūrėjas Vincentas Vinožinskis pasakoja, kad tai – ne tik vieta meistrauti, bet ir bendraminčių bendruomenė: „Čia susirenka žmonės, kuriems namuose trūksta erdvės ar priemonių, tačiau jie jaučia norą kurti, pasitarti, pasidalinti patirtimi. Kai kurie čia atranda save iš naujo ir pradeda meistrauti profesionaliai.“
Įdomu tai, kad minėtoje erdvėje netgi nėra griežtų taisyklių dėl tvarkos. Viskas paremta nerašytu susitarimu palikti darbo vietą švarią, o daiktus – savo vietoje. Įrankiai ir erdvė organiškai tarnauja visiems, o kiekvienas narys prisideda prie bendros tvarkos.
Dar viena unikali tradicija – „Mano plaktukas, tavo plaktukas“. Nariai atsineša savo įrankius, palieka juos bendroje erdvėje ir visi gali jais naudotis.
