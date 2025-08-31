Leo ir Bružo kelionių šou kulminacija: kuris per savaitgalį Dubajuje ištaškys beveik 20 000 eurų?

Nors tiek Leo, tiek Bružas yra aplankę daugybę pasaulio vietų, Dubajuje jie pabuvos pirmąsyk. Tai – kelionė, kuri pažadės visiškai kitokią patirtį. Čia tradicijos susipins su modernumu, o kiekvienas kampelis paliks stiprų įspūdį. Pasak vedėjų, ši kryptis – tobula sezono užbaigimui.
„Tai – jau paskutinė mano ir Bružo kelionė... Neįtikėtina, ar ne? Širdis spurda iš jaudulio, nes tuoj žengsiu į Dubajų – miestą, apie kurį tiek daug girdėjau! Neabejoju, kad jis parodys man visai kitą pasaulį“, – džiaugsmu dalinsis Leonardas.
Dubajus – miestas Jungtiniuose Arabų Emyratuose, įsikūręs Persijos įlankos pakrantėje, per kelis dešimtmečius iš nedidelio žvejų kaimelio virtęs vienu moderniausių pasaulio megapolių.
Šiandien jis spindi kaip architektūros ir technologijų stebuklas po atviru dangumi – čia iškilę futuristiniai dangoraižiai, gimsta inovatyvūs projektai ir kuriama pasaulinio lygio infrastruktūra.
Šis miestas tapo tarptautiniu finansų, turizmo bei pramogų centru, kurio ambicijos nuolat auga. Dubajuje statomi aukščiausi pastatai, įrengiami įspūdingiausi viešbučiai, o naujos urbanistinės idėjos tampa pavyzdžiu kitoms pasaulio sostinėms.
Turbūt visi žino – Dubajus tikrai nepigus miestas. Čia laiką leisti laidos turtuoliui bus vienas malonumas, tačiau ar kitam keliautojui pavyks išsiversti tik su 100 eurų kortelėje?
Vos atskridę į šį kraštą, laidos herojai mes lemtingą monetą prie pat Dubajaus simbolio – įspūdingosios „Burj Khalifa“. Keliautojas, kuris atspės, kas iškris – herbas ar skaičius – laiką praleis išties neužmirštamai!
Turtuolio Dubajuje lauks tikras milijonieriaus savaitgalis: asmeninis vairuotojas su prabangiu „Bentley“, už kurio nuomą parai jis paklos tūkstančius eurų, bei nakvynė viename naujausių ir prabangiausių penkių žvaigždučių viešbučių „Marsa Al Arab“. Apartamentai čia – pasakiški, o jų kaina viršys net 5 tūkstančius eurų nakčiai!
„Tiesiog neįtikėtina! „Marsa Al Arab“ – naujausia prabangos ikona Dubajuje. Viešbutis dar kvepia šviežiais dažais ir naujovėmis... Ir čia gyvensiu AŠ! Sunku patikėti, bet Dubajuje, turint pinigų, sau tikrai galima leisti viską“, – aikčios turtuolis, žengdamas į savo apartamentus.
O tada prasidės pramogos, nuo kurių suksis galva. Turtuolis plaukios privačia jachta Persijos įlankoje, kils oro balionu, mėgausis aukščiausio lygio SPA malonumais ir vakarieniaus garsiausiuose miesto restoranuose. Vien tik pietūs legendiniame „Nobu Dubai“ jam atsieis daugiau nei 700 eurų. Ir, žinoma, jis neaplenks didingosios „Burj Khalifa“ – aukščiausio pasaulio pastato, iš kurio viršūnės Dubajus atsivers tarsi ant delno.
„Štai, aš jau aukščiausiame pasaulio pastate. „Burj Khalifa“ – net 828 metrų aukščio milžinas, tapęs ne tik Dubajaus, bet ir viso pasaulio modernumo simboliu. Taip, tai aukščiausias pastatas Žemėje. Per stiklines sienas Dubajus lyg ant delno... Dangoraižiai, keliai, net prabangiausi viešbučiai iš čia atrodo tarsi žaisliniai. Vaizdas – vertas milijono“, – dalinsis laimingasis keliautojas.
Tačiau tuo viskas nesibaigs – turtuolio lauks ir ekstremalūs potyriai: pirmas gyvenime šuolis parašiutu iš 4 kilometrų aukščio bei unikali atrakcija, kurios jis dar nėra patyręs – pasivaikščiojimas povandeniniame pasaulyje „AquaTrek Xtreme“. Čia, vaikštant specialiu taku su deguonies šalmu, aplinkui plaukios ryklių būriai, milžiniškos rajos ir tūkstančiai žuvų.
„Paskraidžiau danguje, pasiplaukiojau jūroje, o dabar – vaikščiosiu po vandeniu! Dubajuje įmanoma viskas, jei tik turi pinigų. Aš negaliu patikėti, kad tai realu – pro šalį praplaukia milžiniška raja, virš galvos sukasi rykliai, o aplink mane – tūkstančiai žuvų“, – susižavėjimo neslėps laimingasis keliautojas, kuris vizito Dubajuje metu sumuš visų projekto sezonų rekordą ir savaitgalio kelionei išleis beveik 20 000 eurų.
Patirčių nestigs ir antrajam laidos keliautojui, kurio kišenėje bus vos 100 eurų. Nors ši suma Dubajuje atrodys juokingai maža, jis nepasiduos. Priešingai, antrasis laidos vedėjas kruopščiai suplanuos kiekvieną žingsnį, kad kiekvienas euras taptų nepamirštamu įspūdžiu.
Norėdamas sutaupyti, jis keliaus Dubajaus metro – moderniausiu pasaulyje, nusidriekusiu net beveik 90 kilometrų. Valgyti jis užsuks ne į prabangius restoranus, o į jaukią iranietišką kebabinę, kur gardus kebabas jam kainuos vos 10 eurų. O štai norėdamas pamatyti kitą Dubajaus veidą, varguolis leisis į kelionę po miesto senamiestį – „Al Fahidi“ istorinį kvartalą, išlikusį dar nuo XIX amžiaus pabaigos.
„Al Fahidi – tai tarsi gyva Dubajaus istorija. Neįtikėtina, kad šis rajonas vos nebuvo sunaikintas, o šiandien galiu jame vaikščioti ir pajausti, kaip šis prabangus miestas atrodė prieš šimtmečius“, – įspūdžiais dalinsis jis.
Net ir turėdamas ribotą biudžetą, keliautojas neabejotinai ras nuotykių: jis plauks tradiciniu mediniu laiveliu už simbolinius 20 centų, lankysis populiariausiame Dubajaus „Kite Beach“ paplūdimyje, „TimeOut Market“ gastroturguje, o taip pat tyrinės Deiros prieskonių ir aukso turgus, kur įsigis garsiojo Dubajaus šokolado ir net paragaus brangiausio pasaulyje prieskonio šafrano.
Tačiau didžiausia dilema laukia tuomet, kai keliautojui teks nuspręsti, kur pernakvoti… Kur apsistoti Dubajuje turint vos 100 eurų visam savaitgaliui? Varguolis pasikliaus lietuvių gerumu. Socialiniuose tinkluose jis paprašys savo sekėjų pagalbos, ir jos tikrai sulauks! Dubajuje gyvenantis tautietis ne tik suteiks jam nakvynę, bet dar ir apdovanos...
Kuris iš bičiulių Dubajuje taps tikru milijonieriumi ir galės mėgautis prabanga, kurios dar netekę patirti gyvenime, o kam teks išsisukti tik su 100 eurų kortelėje? Atsakymai į visus šiuos klausimus jau šį sekmadienį.
