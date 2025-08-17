Pamačiusi Bružo sugebėjimus virtuvėje senjorė nesulaikė emocijų: „Baba iš manęs juokiasi“

Kalabrija – tai piečiausias žemyninės Italijos regionas, įsikūręs tarp Pirėnų ir Jonijos jūrų. Vakaruose ji žvelgia į Siciliją, o rytuose – skalaujama šilto ir skaidraus Jonijos vandens. Dėl savo geografinės padėties Kalabrija išsaugojo savo unikalų charakterį. Tai vienas autentiškiausių ir mažiausiai turistų paliestų regionų Italijoje.
Čia ant kalvų stūkso Viduramžius menantys miesteliai, o pakrantėse driekiasi žvejų kaimeliai su senovinėmis pilimis. Regionas garsėja aštria virtuve, kurioje dominuoja nduja dešra, raudonieji svogūnai, kalabrijietiškos bergamotės citrinos ir, žinoma, alyvuogių aliejus. Čia vis dar gaminami rankų darbo makaronai, o vietiniai vynai – sodrūs ir išraiškingi.
Gamins naminius makaronus
Tiesa, čia, Kalabrijoje, A. Bružas būtent ir pabandys pats savo rankomis pagaminti makaronus pas vietinę gyventoją viloje „Villa Vittoria“. Asmeninės maisto edukacijos metu A. Bružas gamins makaronus maccheroni, o jo bandymus stebėjusi vilos virtuvės šeimininkė nesulaikys juoko.
„Ko tais ne visai rankyte atidirbta, – bandydamas nuimti makaroną sakys A. Bružas. – Juokiasi iš manęs. Baba iš manęs juokiasi. Čia šiek tiek su lietuviška receptūra į vėdarą panašus gaunasi.“
Ar pavyks Audriui įminti makaronų gamybos subtilybes? Kuris – Leo ar Audrius – gyvens kaip ponas, o kuris bandys Kalabrijoje išgyventi vos už 100 eurų?
