Maskva išsikvietė Romos pasiuntinį dėl tariamos antirusiškos kampanijos

Romos ir Maskvos santykiai, kurie jau ir taip yra įtempti dėl Kremliaus puolimo Ukrainoje, pastarosiomis savaitėmis dar labiau pašlijo.
Italija praėjusį mėnesį atšaukė prokremliško dirigento Valerijaus Gergijevo koncertą.
Antradienį į Rusijos užsienio reikalų ministeriją „dėl dabartinės antirusiškos kampanijos Italijos žiniasklaidoje“ buvo iškviestas Italijos reikalų patikėtinis Maskvoje, pareiškė ši ministerija.
Maskva pavyzdžių nepateikė, tačiau teigė, kad jie prisidėjo prie liepos mėnesį atšaukto planuoto V. Gergijevo, kuris remia Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, koncerto.
Šis koncertas, kuris liepos 27 d. turėjo vykti 18 a. rūmuose netoli Neapolio, Italijoje sukėlė karštas diskusijas. Jis buvo atšauktas po politikų ir į egzilį pasitraukusios Rusijos opozicijos protestų.
Liepos pabaigoje Roma išsikvietė Rusijos ambasadorių, kai Maskva įtraukė Italijos prezidentą Sergio Mattarellą į Kremlių kritikuojančių Vakarų pareigūnų sąrašą. Rusija apkaltino jį „neapykantos kalbos“ naudojimu prieš šalį.
Į šį sąrašą taip pat buvo įtraukti kiti Europos lyderiai, tokie kaip Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
Italija yra viena iš Kyjivo sąjungininkių nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. Ji priėmė tūkstančius pabėgėlių ukrainiečių.
