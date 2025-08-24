Leo ir Bružas – Varšuvoje: kuris visą savaitgalį išlaidaus, o kuris dalinsis septynviečiu kambariu?

Varšuva – Lenkijos sostinė ir didžiausias šalies miestas, kuriame gyvena beveik 2 milijonai žmonių. Tai – politinis, ekonominis ir kultūrinis šalies centras, kuriame stikliniai dangoraižiai kyla greta atstatytų senamiesčio gatvelių.
Šis miestas yra vos už kelių valandų kelio nuo Lietuvos, todėl čia atvykti galima greitai, o atrasti – be galo daug: istorijos, architektūros, kultūros ir šiuolaikinio miesto energijos. Varšuva garsėja savo gastronomija – nuo tradicinių lenkiškų patiekalų iki modernių restoranų, pritraukiančių gurmanus iš viso pasaulio.
„Šį kartą susipažinsime su Varšuva, kuri skamba Šopeno ritmu, stebina prabanga, stulbina paprastumu ir kviečia pasinerti į didmiesčio paslaptis“, – laidos pradžioje sakys Audrius Bružas.
Kaip įprasta kiekvienoje kelionėje, Leo ir Bružo savaitgalio nuotykius lems monetos metimas. Tas, kuris atspės, kas iškris, gaus belimitę kortelę ir galės mėgautis viskuo, ko tik užsigeis, neskaičiuodamas nei cento. O neatspėjusiam teks išgyventi vos su 100 eurų, kurių privalės užtekti visoms savaitgalio išlaidoms – nakvynei, transportui, maistui ir pramogoms.
Kuris laidos vedėjas Varšuvoje jausis kaip tikras turtuolis, o kuris keliaus išties „studentiškai“ – paaiškės jau šį sekmadienį.
Mieste keliaus su prabangiu automobiliu
Na, o turtuolio kelionė Varšuvoje prasidės išties išskirtinai: jis po miestą keliaus „Mercedes-Benz“ automobiliu su asmeniniu vairuotoju ir apsistos prestižiniame 5 žvaigždučių viešbutyje „Hotel Warszawa“, įsikūrusiame pačiame miesto centre, vos kelios minutės pėsčiomis nuo senamiesčio, Karalių rūmų ir Vyslos krantinės.
„Jūs pasižiūrėkit, kokia erdvė, koks skonis, koks pasitikimas su saldėsių puota! Ir viskas tik man! Koridorius, svetainė, miegamasis. Manote, kad tai viskas? Nejuokaukite!“, – džiaugsmo neslėps laimingasis keliautojas, apsistojęs ištaiginguose deluxe apartamentuose, kuriuose naktis kainuoja daugiau nei 700 eurų.
Be komfortiško poilsio, turtuolis pasiners ir į tikrą gurmanišką kelionę – viešnagės metu jis aplankys prestižinius Varšuvos restoranus „Elixir“ ir „Opasły Tom“, kuriuose kiekvienas patiekalas pasakoja išskirtines istorijas.
Turtuolis taip pat nuvyks į Varšuvos universiteto biblioteką, pasivaikščios po Vola rajoną, plaukios kateriu Vyslos upe, o taip pat jis nuspręs nė kiek netaupyti ir apsipirkti – jis įsigys nišinius kvepalus, kurių kaina – daugiau nei tūkstantis eurų!
Norėdamas patirti ir naktinį miesto gyvenimą, turtuolis užsuks į vieną iš geriausių Varšuvos naktinių klubų „Level 27“, pripažintų visame pasaulyje, kur šokiai, muzika ir šviesų žaismas tęsiasi iki pat paryčių.
„Klubai linguoja į taktą, rankos pačios kyla aukštyn, šviesos blyksi, muzika valdo kūną... Merginos pamerkia akį – aš atgal, su koketiška šypsena“, – linksmindamasis juoksis laidos vedėjas.
Išskirtinė muzika
Tačiau tikroji kelionės kulminacija turtuolio laukia privačiame Šopeno koncerte dangoraižio viršuje – žvakių šviesoje, su panoraminiu miesto vaizdu.
„Virš miesto – tik aš, šimtai žvakių ir Šopeno muzika. Pro langus – Varšuvos dangoraižiai, o viduje – subtilūs fortepijono garsai. Štai koks yra tikro turtuolio gyvenimas...“ – mintimis dalinsis laidos vedėjas, vienui vienas pasinėręs į muzikos garsus jaukioje koncertų salėje viršutiniame dangoraižio aukšte.
Tuo tarpu kitas vedėjas turės išgyventi tik su 100 eurų, tačiau Varšuvoje tai nebus didelė problema. Miestas puikiai tinka tiems, kurie nori keliauti ekonomiškai: čia gausu nebrangių vietų apsistoti, įskaitant patogius ir gerai įvertintus hostelius.
Vieną tokių antrasis laidos vedėjas ir susiras – hostelis „Oki Doki“ yra pelnęs ne vieną apdovanojimą bei įvertinimą. Čia yra ir privačių kambarių, tačiau jis pasirinks pigiausią variantą – gyvenimą vienoje erdvėje su dar šešiais asmenimis. Toks nakvynės tipas leis sutaupyti ir pasinerti į tikrą miesto gyvenimo atmosferą. Juk hostelis yra pačiame miesto senamiestyje, o ir kaina už naktį yra išties juokinga – kiek daugiau nei 25 eurai.
„Šiame hostelyje kainos kinta kiekvieną dieną – priklausomai nuo svečių skaičiaus, sezoniškumo ir kitų aplinkybių. Šiandien man pavyko užtaikyti ant pačios geriausios kainos! Žinoma, jeigu norite dviviečio kambario, atseikėti reikės daugiau, bet man gerai gyventi ir septynvietyje“, – pasakos laidos bėdžius.
Nors jo kortelėje – vos 100 eurų, jų pilnai užteks pažinti nuostabiąją Varšuvą. Keliautojas išmaišys Varšuvos senamiestį, lankysis nemokamame naktiniame kino teatre po atviru dangumi, su grupe turistų plaukios Vyslos upe, aplankys Modernaus meno muziejų ir, žinoma, aplankys miesto simbolį – Kultūros ir Mokslo rūmus. Įėjimas į šią vietą kainuoja vos kelis eurus, o vaizdas yra vertas milijono.
„Pakilau į 30 aukštą – visa Varšuva tarsi ant delno. Stikliniai dangoraižiai, tarp jų įsiterpusios žalios parkų salos, tolumoj matosi Vyslos vingiai ir gyvenamieji rajonai iki horizonto. Tiesiog nuostabu“, – stebėsis keliautojas.
Be to, laidos varguolis aplankys įspūdingąjį Łazienki Królewskie parką, kur prie Šopeno paminklo vyks garsaus japonų pianisto Takashi Yamamoto koncertas. Be kultūrinės patirties, jis atras ir vietas, kur galima skaniai ir nebrangiai pavalgyti.
„Šaltibarščių dubuo ir milžiniška porcija bulvinių blynų vos už 6 eurus? Atrodo neįtikėtinai, ar ne? Lietuvoje už tiek vos kavos su bandele nusipirksi, o čia už tą pačią sumą gali pavalgyti net du žmonės!“ – juoksis laidos varguolis išvydęs Varšuvos kainas.
Kuris iš vedėjų keliaus savęs nevaržydamas ir visą savaitgalį mėgausis prabanga bei malonumais, kuriems išleis tūkstančius eurų? Kuriam teks suktis iš padėties ir keliauti po Varšuvą vos su 100 eurų kortelėje? Visa tai paaiškės jau šį sekmadienį.
