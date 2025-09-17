44-erių lietuvė niekada nedažo plaukų, nelakuoja nagų ir nenaudoja makiažo: atskleidė priežastį

Savo instagramo paskyroje moteris rodo savo ir savo šeimos kasdienio gyvenimo akimirkas, kalba apie meilę sau.
Įrašu apie moteriškumą ir rūpinimąsi savimi ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. Anot jos, dėl su metais atsiradusių pokyčių ji nesijaudina, o bandyti juos atstatyti procedūromis niekada nebandė ir nebandys.
„Man 44-eri ir aš turiu žilų plaukų bei galybę raukšlių. Nesu gyvenime dariusi jokio botox’o ar panašių dalykų, filler’ių, ar kitų agresyvių kosmetinių procedūrų. Ir neplanuoju. Bet tai visai netrukdo man gyventi“, – sakė ji.
V. Prokofjeva atskleidė, kad nėra dariusi net daugeliui įprastų grožio procedūrų, nes mėgsta natūralumą.
„Niekad nesu dažiusi plaukų, nelakuoju nagų ir net nenaudoju makiažo. Jokio, jau daugybę metų. Visą laiką buvau natūralaus grožio gerbėja, koks jis bebūtų. Todėl ir metams bėgant renkuosi tiesiog senti, o ne bandyti atrodyti jaunesne“, – teigė ji.
Drąsina kitas moteris
Pirtininkė taip pat siuntė žinią ir kitoms, ją stebinčioms moterims, patikindama, kad pokyčiai, susiję su kūnų – visiškai normalūs.
„Viskas gerai būnant keturiasdešimties neturėti dvidešimtmetės veido, kūno, pilvo, krūtų. Ir dar: tai svarbu ne tik man. Aš žinau, kad mano dukra ir kitos jaunos moterys mane mato. Jos stebi ne tai, ką aš sakau, o ką aš renkuosi. Jos mato, kaip mes gyvename savo kūnuose ir, kai aš renkuosi neslėpti savo raukšlių, nedidint krūtų, neputlint lūpų, aš leidžiu joms matyt tikrą moterį. Moterį, kuri nesigėdija keistis, o tiesiog nori būti savimi“, – kalbėjo Viktorija.
Ji taip pat pasidalijo ir šmaikščiais vaikų komentarais, jiems pamačius mamos įrašą.
„P.S. Vaikų komentarai, kai pamatė šį video ir kurie niekad neleis sumeluoti:
1. Mam, bet Tau dar ne 44. Taip, bus po trijų savaičių.
2. Bet Tu kartais pasidažai! Taip, turiu šviesios spalvos lūpų blizgesį ir antakių pieštuką, kuriuos kartais panaudoju“, – rašė ji.
