  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

1 klaida 23-ejų merginai kainavo laisvę: mama šaukiasi pagalbos

2025-09-09 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 17:55

23 metų britė teisės studentė Mia O'Brien buvo nuteista kalėti iki gyvos galvos Dubajuje po to, kai padarė „labai kvailą klaidą" griežtų įstatymų turinčioje Emyratų valstybėje.

Mia O'Brien ir antrankiai (nuotr. instagramo ir BNS)
4

23 metų britė teisės studentė Mia O'Brien buvo nuteista kalėti iki gyvos galvos Dubajuje po to, kai padarė „labai kvailą klaidą“ griežtų įstatymų turinčioje Emyratų valstybėje.

6

Šiuo metu Mia yra Dubajaus centrinėje kalėjimo įstaigoje, o jos mama Danielle McKenna bando surinkti lėšų kelionei ir teisinėms išlaidoms, siekdama padėti dukrai išbristi iš šios beviltiškos situacijos, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mama prašo padėti

Danielle atsidėkoja visiems, kurie jau paaukojo, ir prašo kiekvieno, kuris gali, paremti bent nedidele suma.

Rengiant paramos akciją, Danielle parašė: „Miai Dubajuje skirtas kalėjimas iki gyvos galvos, ir dabar ji yra centrinėje kalėjimo įstaigoje. Kaip tikriausiai galite įsivaizduoti, būdama jos mama, aš esu visiškai sukrėsta. Nuo praėjusių metų spalio mėnesio nemačiau savo dukters.“

Nors tikslios nusikaltimo detalės nėra atskleistos, žinoma, kad Jungtiniuose Arabų Emyratuose už tam tikrus nusikaltimus, tokius kaip narkotikų kontrabanda, sunkus smurtas ar terorizmas, gali būti skiriama kalėjimo iki gyvos galvos bausmė, kuri Emyratuose lygi 15 metų kalėjimo.

Šiuo metu Mia yra perkelta į kitą kalėjimą, o jos mama sako, kad visa situacija yra didžiulis šokas jų šeimai.

„Miai tik 23 metai, ir ji niekada gyvenime nėra padariusi nieko blogo. Tai jauna mergina, kuri studijavo teisę universitete, tačiau, deja, susidėjo su netikrais vadinamaisiais draugais, padarė labai kvailą klaidą ir dabar už tai moka kainą.

Todėl prašau visų, kurie gali, paaukoti bet kokią sumą, net jei tai būtų 1 svaras – tai mums labai padėtų, ir būčiau amžinai dėkinga. Labai ačiū“, – teigė mama.

Tolimesniame įraše ji padėkojo visiems, kurie jau paaukojo, sakydama: „Noriu padėkoti visiems už iki šiol gautas aukas. Šios lėšos bus skirtos mano dukrai Miai, taip pat galimoms teisinėms išlaidoms, o gal net šeimos nariams atvykti į Dubajų ją aplankyti, nes nė vienas iš mūsų nemačiusi Mios nuo praėjusių metų spalio. Todėl nuoširdžiai dėkoju visiems.“

Kalbėdama su „MailOnline“, ji pridūrė: „Šiuo metu jai labai sunku. Po nuteisimo kalėti iki gyvos galvos ji ką tik buvo perkelta į kitą kalėjimą. Tai buvo didžiulis šokas.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

