Pasižvalgykite po Šiaulių kalėjimą: išskirtiniai vaizdai iš vidaus

Beveik šešerių metų laisvės atėmimo bausmės sulaukęs ir šių metų pradžioje į Šiaulių kalėjimą atvežtas vyras atviras: „Visas tas, sakykime, uždarbis po to išsileido teismams, advokatams. Suskaičiavus viską, kas per kratas konfiskuota, kiek VMI susimokėta, tai tas vadinamas uždarbis tik padengė tai.“
Bet niekas nepadengia to, kad Benas negali kiekvieną dieną matyti šeimos ir vos prieš daugiau kaip dvejus metus gimusios dukrelės. „Vaikas man yra šventas. Labai laukiau. Sakykime tai, kad čia atsidūriau tokiu metu yra didžiausia nesąmonė, kokią tik galėjau padaryti“, – kartėlio neslepia 28-erių Benas.
Pasižvalgykite po Šiaulių kalėjimą – išskirtinėje nuotraukų galerijoje:
Šiaulių kalėjimas iš arti – pamatykite, kokiomis sąlygomis gyvena nuteistieji(115 nuotr.)
Apie gyvenimo kelią ir klystkelius, šeimą, gyvenimą už grotų bei kuriamus ateities planus – naujienų portalo tv3.lt žurnalisto pokalbis su Šiauliuose bausmę atliekančiu nuteistuoju.
Dėl kokios priežasties šiuo metu kalbamės su tavimi Šiaulių kalėjime, o ne laisvėje? – pasiteiravau Beno.
Atsidūriau už grotų dėl narkotikų platinimo. Mano bausmė siekia beveik 6 metus be poros mėnesių. Pagal antrą dalį iš pradžių gavau 8 metus ir 4 mėnesius, bet ji buvo sumažinta trečdaliu. O esu čia nuo šių metų pradžios. Nuteistas pirmą kartą gyvenime.
Kas suviliojo užsiimti tokia veikla?
Viskas prasidėjo iš paskatos kuo greičiau uždirbti pinigų. Kaip ir visiems, greičiausia. Norisi lengvo bei greito uždarbio. Čia nereikia kaip kelininkams visą dieną kasti duobių. Jokio fiziškumo, o pinigai gana greitai ateina.
Kaip pradėjote platinti narkotines medžiagas?
Iš esmės pati pradžia buvo internete. Tam tikri puslapiai, tam tikros programėlės, kur tu gali kažko paklausti ir per aplinkui gauti atsakymą. O dabar gyvename laikais, kai iš rinkos alkoholis yra išstumtas, tai jaunimas kitokiais būdais leidžia savo laisvalaikį. Tad nėra labai sudėtinga atrasti klientų. Po truputį viskas ir prasidėjo, tik nesuspėjau labai stipriai išsiplėtoti. Ir atsidūriau čia.
Tai labai greitai „sudegėte“?
Nepasakysi, kad labai greitai, nes iš principo, jei veiksi labai intensyviai greitai visi sužinos. Nepraeis nei savaitė ir į tavo duris pasibels. Tu turi susikūręs kažkokį veikimo modelį, nes atsarga gėdos nedaro, kaip sakoma. Turi savo schemą. Stengiesi būti atsargiu, kad neatsidurtum dėmesio centre. Saugaisi pareigūnų, saugaisi, kad artimieji nesužinotų.
Turite šeimą?
Turiu žmoną ir dvejų metukų vaiką.
Gal tų pinigų prireikė dėl šeimos pagausėjimo?
Taip, viskas į tą pusę. Norėjosi greičiau susitvarkyti finansinius reikalus. Visą laiką buvau dirbantis, pakankamai gerose pareigose. Niekada nebuvo, kad trūktų pinigų. Nesiplėsiu, kur dirbau. Ką noriu pasakyti, kad tikrai tų pinigų buvo, bet vis tiek klaidingai įlindau, kur nereikėjo. Visas tas, sakykime, uždarbis po to išsileido teismams, advokatams, kitoms išlaidoms. Suskaičiavus viską, kas per kratas konfiskuota, kiek VMI susimokėta, tai tas vadinamas uždarbis padengė tai.
Bet jie nepadengia beveik 6 metų už grotų?
Taip, tie 6 metai skamba iš esmės baisiai, bet man po 1/4 atliktos bausmės jau yra galimybė patekti į atvirą režimą. Darbo dienomis nuo 6 ar 7 ryto iki kažkur 19 val. gali dirbti. Grįždamas užsuki į parduotuvę. O savaitgaliais vyksti namo pas šeimą. Viena koja esi laisvėje. Man 1 metai ir 4 mėnesiai nusimato gyvenimas dabartiniu režimu, po to 6 mėnesiams keliauju į atvirą režimą. O po tų 6 mėnesių man jau gali būti taikomas lygtinis paleidimas. Pirmoji komisija įprastai nuteistųjų neišleidžia, nors ir atitinki tas sąlygas. Bet po pusmečio gali kreiptis pakartotinai ir tada esi paleidžiamas.
Priminkite dar patį jūsų sulaikymo momentą. Kaip viskas vyko?
Pas mane ne į namus pasibeldė, o važiuojant automobiliu. Sustabdė bevažiuojantį, tikslingai, kriminalinė žvalgyba jau buvo atlikusi savo darbą. Buvau teisiamas dėl nedidelio narkotinių medžiagų kiekio, nebuvau koks Pablo Escobaras. Buvo atliktos kratos namuose.
Ar žmona žinojo, kuo užsiimate?
Žinojo, bet nesikišo. Aš toliau dirbau savo tiesioginį darbą. Čia ėjo šalia viskas. Buvau nusistatęs laiką, kiek galiu sau leisti užsiimti narkotikų platinimu. Neturėjau užsibrėžęs pinigų sumos, kurią norėčiau uždirbti, o nusistačiau laiką iki kada galiu tuo užsiimti. Ketinau prekiauti narkotikais iki vaiko gimimo ir tuo viską užbaigti.
Tai iki patekdamas už grotų dar padėjote žmonai šiek tiek paauginti vaiką?
Tai faktas. Vaikas man yra šventa. Labai laukiau. Sakykime tai, kad čia atsidūriau tokiu metu yra didžiausia nesąmonė, kokią tik galėjau padaryti. Labai laukėme, planavome šeimą. Bet dabar viskas yra gerai, mane nuolat aplanko. Aš dvejus metus teisiausi, todėl buvau laisvėje ir galėjome su žmona praeiti keletą etapų kartu. Viskas taip susidėliojo.
Papasakokite, koks elgesys už grotų gali priartinti arba nutolinti galimybę anksčiau laiko išeiti į laisvę?
Yra nuobaudos, yra paskatinimai. Visas tavo elgesys yra stebimas. Kiekvienas nusižengimas yra automatiškai pažymimas. Pavyzdžiui, yra kalinio kortelės, jei vaikštai be kortelės, galima gauti drausminę nuobaudą. Už blogą elgesį, netinkamą kreipimąsi į pareigūnus. Bet jei tu žmogiškai elgiesi, tai ir su tavimi čia taip pat elgsis. Niekas tyčia čia nenori tau pakenkti. Bet jeigu nebūsi linkęs gražiai elgtis, automatiškai nesulauksi malonaus atsako. Visi čia žmonės ir ne už dyką čia atsidūrėme. Reikia suvokti, kad prisidirbai, tai būk ramus ir susitvarkyk savo gyvenimo būdą. O jei nenorėsi keistis, tai kalėjimo duris varstysi nuolat. Požiūrio reikalas.
Ar pats esi vartojęs narkotinių medžiagų?
Esu šiek tiek vartojęs. Bet laisvėje užsiimu profesionaliu jėgos sportu. Nuolat dalyvaudavau Lietuvos bei tarptautinėse varžybose. Todėl elgiuosi disciplinuotai. Valgau tvarkingai, save prižiūriu ir stengiuosi neatitrūkti nuo įprasto gyvenimo ritmo. Kalėjime tu gali nuolat gulėti ir nieko neveikti. Kai tu atvyksti į kalėjimą, tai visi žino dėl ko tu atvyksti, už ką ir kas esi per žmogus. Jei atvykai iš laisvės nieko neprisidirbęs, tai niekas kalėjime prie tavęs nelįs. Jei esi garbingas žmogus laisvėje, tai kalėjime kitaip į tave žiūrės.
Papasakokite apie gyvenimą uždaro tipo kalėjime.
Visi gyvename kamerose ir kontaktai su kitais nuteistaisiais yra beveik neįmanomi. Esame valandai išvedami pasivaikščioti į uždaras patalpas, apie 10 kv. m. dydžio. Kamerose galima gyventi iki 6 žmonių , o mes gyvename keturiese. Kas skaito, kas rašo. Visi turi savo veiklų. Pas mane knygos, mokslai. Esu pasiruošęs daug mokomosios medžiagos. Geresnės vietos nei kalėjimas skirti visą laiką mokymuisi turbūt nėra. Laisvėje tu dirbi, turi įsipareigojimų ir panašiai. O čia gali arba apie nieką žiūrėti televizorių, arba kažkur teisingai investuoti savo laiką. Gali išmokti naujų dalykų. Išėjus norisi tas žinias panaudoti.
Ko labiausiai trūksta kalėjimo kameroje?
Ne viešbutyje esame. Yra televizorius. Lengvos grupės gali turėti žaidimų konsoles. Turime radijo imtuvus. Asmeniškai man nieko nereikia. Man televizorius visiškai nereikalingas. Nedeginu tam laiko. Sėdžiu su protingais žmonėmis, man pasisekė, nes kiekvienas yra savo srities specialistas. Galime vienas iš kito kažko išmokti. Tobulėji visapusiškai.
Kokia yra kalėjimo dienotvarkė?
Kalėjime reikia keltis 6 val. ryto, prausiasi, pusryčiauja. Kas išeina į lauką pažaisti teniso, į krepšį pamėtyti. Vakare pamiega, knygas skaito. Kažkas stalo žaidimus žaidžia. Maitinimas vyksta tris kartus per dieną. Atveža maistą į kameras. Bet mes stengiamės maitintis sveikiau, tai valgome parduotuvėje užsisakytą maistą. Suskaičiuojame kiek ir ko suvalgome, kad per daug neprisipirktum. Šaldytuvo neturime, bet randame sprendimo būdus. Gali šalto vandens įsipilti į indą ir kas kažkiek valandų jį keiti, kas atstoja šaldytuvą.
Kaip artimieji priėmė tai, kad atsidūrėte už grotų?
Absoliučiai niekas į blogesnę pusę nepasikeitė. Nerimauja dėl manęs. Juk važiuosi į įkalinimo įstaigą. Klausimai, koks išeisi, ar nepasikeisi? Tokios mintys sukasi artimųjų galvose. Nepabuvę kalėjime nežinome kaip čia yra iš tikrųjų. Aš iš šeimos palaikymo visada sulaukiu. Kartą per mėnesį turiu 2,5 valandos kontaktinį pasimatymą kambaryje. Vieną kartą gali ateiti kažkas iš tėvų. Per stiklą pabendrauti galima vieną kartą. Ir turiu paros trukmės pasimatymą su žmona. Per mėnesį tris kartus susitinki su artimaisiais.
Ar vaikas lankė jus?
Taip, sakėme dukrai, kad tėtis dirba. Namuose, aišku, pasigenda. Ji labiau tėčio vaikas. Bet nėra taip, kad atvažiuotų ir verktų, kai reikia išvykti. Nežadu slėpti savo praeities. Kai paaugs, papasakosiu, kas buvo. Norisi, kad žinotų, kokios gali būti nusikalstamų kelių pasekmės. Kai bus artimas pavyzdys, kitaip reaguos.
Tai turite planą, ką veiksite išėjęs į laisvę?
Be jokios abejonės. Su lyg pirma diena užsiimsiu tuo, kuo noriu. Kai paleis lygtinai, žinau, kur grįšiu ir kur toliau judėsiu.
Į įkalinimo įstaigą neplanuojate sugrįžti?
(Juokiasi – aut. past.). Kaip čia pasakius, gyvenime niekada nesakyk niekada. Bet savo ruožtu, kad daryčiau nusikaltimus, tai tikrai ne, bet būna, kad nutinka nelaimės. Patekdamas čia patyriau asmeninę traumą. Palikau šeimą. Bet čia yra blogiausias sprendimas, kokį tik galėjau priimti. Pinigus dar lengviau galima uždirbti teisėtais būdais. Dabar didžiausia kaina, kurią moku yra laikas praleistas už grotų.
Šaltinis:
tv3.lt