Kilo rimtas ginčas, kur įkalinti neonacį, pakeitusį lytį: bausmę atliks vyrų ar moterų kalėjime?

2023 m. liepos mėn. Vokietijos teismas Marlą-Svenją Liebich nuteisė vienerių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme be teisės į lygtinį paleidimą už kraštutinės dešinės neapykantos kurstymą, šmeižtą ir įžeidimus.
M. Liebich apskundė nuosprendį, tačiau bylą pralaimėjo.
Tuo metu ji buvo žinoma kaip Svenas Liebichas. Vokietijos žiniasklaida praneša, kad M. Liebich buvo neonacistinės grupuotės „Blood and Honour“ narė, rašo BBC.
2024 m. pabaigoje oficialiuose dokumentuose jos lytis buvo pakeista iš vyro į moterį, taip pat pakeistas vardas. Tai įvyko remiantis Vokietijos Savarankiškumo įstatymu, kuris ką tik įsigaliojo ir sustiprino transseksualių asmenų teises.
Įstatymas leidžia žmonėms pakeisti lytį ir vardą paprasčiausiu pareiškimu civilinės metrikacijos skyriuje, o ne teismo sprendimu.
Vis dėlto Vokietijos žiniasklaida abejoja, ar M. Liebich pakeitimas buvo nuoširdus. „Abejotina, ar šis pakeitimas yra rimtas“, – rašė „Der Spiegel“.
Ir pridūrė: „Liebich jau daug metų garsėja kraštutinėmis dešiniosiomis pažiūromis, be to, anksčiau yra reiškusi homofobiškus pareiškimus.“
M. Liebich kreipėsi į teismą dėl žiniasklaidos priemonių, kurios, jos manymu, neteisingai pateikė jos lytinę tapatybę.
Spaudos taryba vienbalsiai atmetė skundą prieš „Der Spiegel“ kaip nepagrįstą. Leidinys teigė, kad laiške buvo nurodyta, jog M. Liebich „pakeitė civilinę būklę piktnaudžiaudama, siekdama provokuoti ir pažeminti valstybę“.
Translytė bus įkalinta moterų kalėjime
M. Liebich netrukus pradės atlikti bausmę. Vyriausiasis prokuroras Dennisas Cernota sakė, kad ji bus įkalinta Chemnico moterų kalėjime. Tai M. Liebich patvirtino ir savo įraše platformoje „X“: „Bausmę kalėjime pradėsiu kaip numatyta. 2025 m. rugpjūčio 29 d. 22 val. su lagaminais atvyksiu į Chemnico pataisos namus.“
Galutinis sprendimas dėl M. Liebich laikymo vietos bus priimtas kalinimo pradžioje. Prokuroras pabrėžė, kad kalėjimo administracija įvertins, ar ji gali kelti grėsmę saugumui bei tvarkai, ir prireikus galėtų būti perkelta į kitą įstaigą.
Tuo tarpu Vokietijos žiniasklaida praneša, kad M. Liebich neseniai pralaimėjo dar vieną bylą prieš žurnalistą Julianą Reicheltą Berlyno regioniniame teisme.
„Nius“ vyriausiasis redaktorius J. Reicheltas liepą „X“ platformoje paskelbė: „Kiekvienas, kuris seka naujienas apie neonacistą Sveną Liebichą, gali padaryti tik vieną išvadą: vyriausybė įstatymų pagalba priverčia beveik visą Vokietijos žiniasklaidą skelbti netiesą ir groteskiškai melagingus teiginius. Svenas Liebichas nėra moteris.“
„Die Welt“ pranešė, kad teismo Antroji civilinė kolegija atmetė M. Liebich prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės, motyvuodama, jog jis nepagrįstas.
