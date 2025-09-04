Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sulaikytas narkotikus į Kauno kalėjimą siuntęs įtariamasis

2025-09-04 13:11 / šaltinis: BNS
2025-09-04 13:11

Sulaikytas narkotikų tiekimu į Kauno kalėjimą įtariamas asmuo, ketvirtadienį pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba.

Kalėjimo grotos Andrius Ufartas/Fotobankas

Sulaikytas narkotikų tiekimu į Kauno kalėjimą įtariamas asmuo, ketvirtadienį pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba.

REKLAMA
0

Šios tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai išaiškino ir sulaikė anksčiau teistą asmenį, užsiėmusį narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimu Kauno kalėjime bei laisvėje esantiems asmenims.

Tyrimo metu nustatyta, kad minėtas asmuo siuntė siuntinį Kauno kalėjime esančiam suimtajam. Patikrinus siuntinį, jame aptikta psichotropinių medžiagų. Tęsiant ikiteisminį tyrimą paaiškėjo, jog šis asmuo narkotikus platino ne tik į pataisos įstaigą, bet ir Vilniaus mieste gyvenantiems asmenims.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai, atlikę kratas, aptiko narkotinių ir psichotropinių medžiagų likučių bei kitų ikiteisminiam tyrimui reikšmingų objektų.

Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų