Sulaikytas narkotikus į Kauno kalėjimą siuntęs įtariamasis

Šios tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai išaiškino ir sulaikė anksčiau teistą asmenį, užsiėmusį narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimu Kauno kalėjime bei laisvėje esantiems asmenims.
Tyrimo metu nustatyta, kad minėtas asmuo siuntė siuntinį Kauno kalėjime esančiam suimtajam. Patikrinus siuntinį, jame aptikta psichotropinių medžiagų. Tęsiant ikiteisminį tyrimą paaiškėjo, jog šis asmuo narkotikus platino ne tik į pataisos įstaigą, bet ir Vilniaus mieste gyvenantiems asmenims.
Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai, atlikę kratas, aptiko narkotinių ir psichotropinių medžiagų likučių bei kitų ikiteisminiam tyrimui reikšmingų objektų.
Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
