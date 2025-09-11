Moteris paviešino protu nesuvokiamą vaizdą, ką jai padarė vaikinas: „Jis būtų mane nužudęs“

Išpuolis įvyko 2024 m. rugsėjo 1-osios naktį, kai pora grįžo namo po vakaro vietiniame bare, skelbė mirror.co.uk.
Situacija pasikeitė
„Turėjome tikrai gerą vakarą“, – pasakojo Mandy.
Tačiau po to, kai vyras pareikalavo išeiti iš baro apie 12:30 nakties, situacija staiga pasikeitė.
„Jis pagavo mane už riešo ir pradėjo tempti per gatvę už rankų.“
Jis nusitempė ją į vietinį parką, kur Mandy krito ant žemės: „Aš laikiausi įsikibusi į tą šviestuvą, ir kai nepaleidau, jis pradėjo daužyti mano veidą į stulpą, daužydamas pirmyn ir atgal. Maždaug tuo momentu aš netekau sąmonės. Jaučiau, kaip jėgos silpsta.“
Vėliau jis bandė ją pasmaugti. „Pasakiau: „Tu mane nužudysi’. Ir nesulaukiau jokio atsakymo – tik tuščias žvilgsnis, be jokių emocijų. Atrodė, lyg jo ten visai nebūtų.“
Mandy išgelbėjo „Uber“ vairuotojas, kuris ją pastebėjo ir iškvietė policiją. Smurtautojas pabėgo, bet buvo suimtas po dviejų dienų.
Moteris atsidūrė ligoninėje su kraujavimu iš ausų ir akių, stipriais sumušimais ir tinimu. „Prisimenu, kaip atsibudau policijos automobilio gale ir verkiau, šaukdamasi mamos. Mano nerimas buvo milžiniškas, kol laukiau kompiuterinės tomografijos tyrimo.“
Laimei, tyrimo rezultatai buvo geri, ir po dviejų dienų Mandy buvo išleista iš ligoninės.
Tačiau emocinis poveikis buvo ilgalaikis: „Aš miegojau mamos lovoje tris savaites, o sesuo – ant grindų šalia, nes nenorėjo manęs palikti vienos. Per daug bijojau net atidaryti langus ar duris. Mano tėvai net į parduotuvę negalėjo nueiti be manęs.“
Ji negalėjo grįžti į darbą mėnesį, turėjo vartoti vaistus nuo nerimo ir lankėsi pas psichologą: „Tai mane nubloškė šimtu žingsnių atgal. Manau, kad nuo šiol visada būsiu atsargi su vyrais. Aš nenoriu gyventi nuolat įsitempusi.“
„Sistema yra iškreipta“
Smurtautojas iš pradžių nepripažino kaltės ir teigė, kad gynėsi, tačiau 2025 m. vasarį, pačią teismo dieną, pakeitė parodymus ir prisipažino kaltu dėl sunkaus kūno sužalojimo.
„Man palengvėjo, aš nenorėjau duoti parodymų. Bet tuo pačiu norėjau išgirsti, ką jis pasakys. Tad jaučiausi šiek tiek palikta nežinioje“, – sakė ji.
2025 m. gegužės 6 d. jis buvo nuteistas 26 mėnesiams kalėjimo, gavo 10 metų draudimą artintis prie Mandy ir buvo įpareigotas sumokėti 228 svarų (apie 266 eur.) aukos mokestį. Tačiau jau liepą Mandy gavo skambutį, kuriame buvo pranešta, kad jis – laisvėje.
„Tai smogė kaip tonas plytų. Aš verkiau, buvau pikta, nusiminusi. Jaučiausi blogai. Tai tarsi smūgis į veidą. Dabar suprantu, kodėl tiek daug moterų atsiima kaltinimus. Kokia prasmė, jei juos paleidžia vos po dviejų mėnesių nuo nuosprendžio? Tai bjauru“, – pasakojo Mandy.
Kalėjimų tarnybos atstovas paaiškino, kad aštuoni mėnesiai, praleisti suėmime iki teismo, buvo įskaityti į bausmę.
„Tai buvo siaubingas nusikaltimas, ir mūsų mintys vis dar su auka. Asmenims, kurie laiką praleidžia kalėjime laukdami teismo, šis laikas įskaičiuojamas į bausmės trukmę. Išėję iš kalėjimo lygtinai, jie yra griežtai prižiūrimi, ir mes nedvejodami juos sugrąžiname į kalėjimą, jei jie pažeidžia nustatytas sąlygas“, – teigė jie.
Dabar Mandy siekia didesnio visuomenės sąmoningumo apie smurtą artimoje aplinkoje ir ragina moteris naudotis Klėros įstatymu (Clare’s Law), kuris leidžia sužinoti, ar partneris turi smurto istoriją: „Tai gali išgelbėti merginai gyvybę. Kitai gali taip nepasisekti.“
Ji taip pat reikalauja pokyčių teisingumo sistemoje: „Tokie vyrai nusipelno būti už grotų. Smaugimas ir dusinimas turi būti vertinami rimtai. Reikia pokyčių. Sistema yra iškreipta. Nenuostabu, kad tiek daug moterų nedrįsta prabilti.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!