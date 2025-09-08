Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paviešintas žiaurus apsauginio išpuolis sukrėtė gyventojus – užfiksuota kaip lazda talžė vyrą

2025-09-08 17:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-08 17:30

Socialiniuose tinkluose išplito žiaurus vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip vienos parduotuvės tualete apsauginis užsidaręs su kitu vyru jį daužo su lazda. Toks vaizdo įrašas sukėlė nemenką gyventojų nepasitenkinimą apsauginio elgesiu. Visgi apsaugos įmonė „GRIFS AG“, nurodė, kad vaizdo įrašas yra senas, o apsauginis atleistas iš pareigų. 

Socialiniuose tinkluose išplito žiaurus vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip vienos parduotuvės tualete apsauginis užsidaręs su kitu vyru jį daužo su lazda. Toks vaizdo įrašas sukėlė nemenką gyventojų nepasitenkinimą apsauginio elgesiu. Visgi apsaugos įmonė „GRIFS AG“, nurodė, kad vaizdo įrašas yra senas, o apsauginis atleistas iš pareigų. 

Socialiniame tinkle „TikTok“ pradėjo plisti vaizdo įrašas, kaip vienoje parduotuvėje į tualetą kitą vyrą nusivedęs apsauginis pradeda jį talžyti lazda.

Vaizdo įraše matyti, kaip apsauginis porą kartų užsimoja su lazda ir trenkia sėdinčiam vyrui. O vaizdo įrašo autoriui pradarius duris ir paklausus, kodėl apsauginis muša vyrą, saugos tarnybos darbuotojas, neatsakęs į klausimą staigiai užveria duris. 

Tokie vaizdai gerokai papiktino gyventojus, kurie negalėjo patikėti tokiais apsauginio veiksmais.

„Nėra žodžių“, – teigė vienas gyventojas, kuris dėl įvykio kreipėsi ir į apsauginio darbovietę „GRIFS AG“. 

Įvykis užfiksuotas prieš keletą metų, o apsauginis atleistas

Tiesa, kaip nurodė „GRIFS AG“ pasidalintas vaizdo įrašas yra kelių metų senumo. Jų teigimu, įvykis įvyko 2021 m. vasario 12 d., o įvykis saugos tarnybai buvo žinomas jau tą pačią dieną.

O apsauginis, mušęs vyrą, po kelių dienų buvo atleistas iš savo pareigų. 

„Dėl užfiksuoto įvykio nedelsdami pradėjome vidinį patikrinimą, bendradarbiavome su policija tiriant aplinkybes, buvome atviri visuomenei bei žiniasklaidai. Šis darbuotojas buvo iš karto nušalintas nuo pareigų, apklaustas ir kelių dienų bėgyje nuo įvykio atleistas iš mūsų organizacijos“, – teigė „GRIFS AG“ atstovai atsakyme gyventojui.

„Kaip saugos įmonė, nepriklausomai nuo oficialių tyrimo išvadų, mes prisiėmėme moralinę atsakomybę už savo darbuotojo veiksmus. Ir šiandieną laikomės tos pačios pozicijos – mums nuoširdžiai apmaudu dėl tos situacijos ir dėl to, ką patyrė žmogus, dalyvavęs šiame įvykyje. Mes netoleruojame jokio neteisėto jėgos panaudojimo prieš bet kokius asmenis“, – pridėjo jie. 

Be to, tam, kad panašūs atvejai nebepasikartotų „GRIFS AG“ atstovai pridėjo, kad yra reguliariai organizuojami darbuotojų mokymai.

„Siekiame, kad tokie ar panašūs atvejai nesikartotų: nuolat organizuojame darbuotojams mokymus apie teisėtą ir etišką elgesį vykdant pareigas, atnaujiname darbo tvarkas ir instrukcijas, analizuojame sudėtingų situacijų sprendimus“, – teigė „GRIFS AG“ atstovai. 

Koks siaubas!
Koks siaubas!
2025-09-08 17:49
O čia ne Rusijoj?
