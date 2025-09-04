Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Koncerto metu Mato mergina išėjo ir nebegrįžo: po savaitės pasirodė ir tikino esanti nėščia

2025-09-04 18:30 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-09-04 18:30

Matas ir Neringa jau trejus metus yra kartu, tačiau jų santuoka ne iš lengvųjų – dėl pykčių šeimoje vyras buvo išvarytas iš namų. Bet Neringa pasakoja visai kitą istoriją. Pasak jos, vos pradėjus gyventi su Matu, Vaiko teisės dėl smurto atėmė 4 jos vaikus. Bijodama netekti ir penktojo, moteris kreipėsi į krizių centrą, kur buvo pasiūlytas vienintelis sprendimas – skyrybos. 

2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Santykius pora aiškinosi „TV Pagalbos“ studijoje.

Neringos ir Mato santykiai prasidėjo įdomia gaida. Vyras jau turėjo žmoną, kuri, anot jo, elgėsi kaip atviroje santuokoje. Bet vieną dieną nutiko neįtikimas dalykas – koncerto metu nuėjusi į tualetą ji pradingo. Matas sakė ilgai laukęs, tačiau ji nebesugrįžo. 

Vos po savaitės Matas įsikraustė kartu su 4 vaikų mama Neringa. Jau kurį laiką buvę pažįstami jie greitai užmezgė romantinį santykį. Ir tada prie durų pasirodė pradingusi žmona, kuri teigė esanti nėščia. Neigdamas šį faktą vyras pareiškė jai apie naujus santykius ir judviejų skyrybas. 

Vis pasikartojanti smurto istorija 

Naujoji Mato partnerė Neringa prasitarė, kad Matas į jos gyvenimą atnešė tik skausmą ir sumaištį. Jos teigimu, neilgai truko, kol vyras pradėjo smurtauti prieš ją ir 4 vaikus. Šie greitai buvo paimti Vaiko teisių ir atiduoti Neringos mamos, vėliau – sesers globai, kur šiuo metu ir tegyvena. 

Patiriamas smurtas, pasak moters, vyko ir viešose erdvėse. Neringa pasakojo, jog kartą Matas prieš ją pakėlė ranką autobusų stotelėje prie kitų žmonių. Tai mama prisimena iki šiol, su ašaromis akyse sakydama, kad „į gatvę bijau išeiti“, lyg jis bet kurią akimirką ją užklups. 

Tiesa, vyras vis atsiprašydavo už keliamą skausmą ir kitas šeimą užklupusias bėdas. Jis anuomet buvo bedarbis, taigi šeima neturėjo didelės finansinės pagalbos. Neringa tikėjo, kad jis pasikeis, tačiau paskutinis pyktis privedė prie vyro išvarymo iš namų, policijos kvietimo ir apsilankymo krizių centre. Krizių centro darbuotojai, išgirdę šeimos bėdas, moteriai tepasakė vieną – skyrybos yra vienintelė išeitis. 

Meilė vaikams stipresnė 

Matas pripažino tik neseniai supratęs, kad blogai elgėsi ir pradėjo keistis, susirado darbą ir nuoširdžiai gailisi visų savo veiksmų. Jis bijo likti vienas be šeimos, tačiau Neringa jau yra pradėjusi skyrybų procesą. Ji Matą tebemyli, bet labiau gyvena „dėl vaikų“. 

Susigraudinusi moteris išsipasakojo norinti bent jos ir Mato vaikus užauginti.  

„Mes su vaikais norim būti laimingi, bet ne bijoti“, – savo mintis Matui išsakė Neringa. 

Ar moteris atleis už visas patirtas skriaudas ir leis grįžti pas šeimą? Kaip reaguos be namų likęs vyras?

Atsakymus į šiuos klausimus sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

