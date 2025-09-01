Šešių vaikų mama neleidžia savo vaikų į mokyklą: dabar našlę be paliovos tikrina vaiko teisių gynėjai

Rūpesčiuose po vyro mirties paskendusi moteris įsitikinusi, kad vaiko teisių tarnyba iš jos siekia atimti vaikus, nes šie, anot jų, yra priversti gyventi antisanitarinėmis sąlygomis. Teisininkė sako, kad šiuo metu netgi bijo savo atžalas parsivežti į namus ir turi juos slapstyti pas giminaičius.
Tikina patyrusi institucinį smurtą
Po vyro mirties Dalia liko gyventi vienkiemyje su šešiais vaikais. Kieme laisvai bėgioja ožkos, kurios bet kada gali užeiti ir į namus, tačiau tai niekada darbščiai moteriai nekėlė galvos skausmo. Anaiptol, gyvūnų draugija ir gyvenimas gamtos apsuptyje padeda atsipalaiduoti nuo darbinių rūpesčių.
Ji neslepia, kad aplinka jos vienkiemyje iki šiol nesutvarkyta, nes tai darė kartu su vyrų, kuris buvo pagrindinis sodybos prižiūrėtojas.
Likusi našle moteris greitai atsidūrė Vaiko teisių apsaugos specialistų taikiklyje. Ją apskundė anonimas, kuris laišką išsiuntė ne vaikų teisėms, o Prienų rajono savivaldybei. Tačiau tada, pasak Dalios, nutiko keistas dalykas. Administracijos direktorė užuot persiuntusi šį anoniminį skundą pagal kompetenciją vaikų teisėms, pati surašė raštą su tariamomis ar tikromis Dalios nuodėmėmis, esą ji pažeidinėja savo vaikų teises.
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorės pasirašytame skunde vaikų teisėms – pilna melo ir netiesos. Kaip sako daugiavaikė motina, raštas tendencingas ir piešiantis ją pačiomis juodžiausiomis spalvomis.
Jame parašyta, kad kreipiamasi dėl pasikartojančių vaiko teisių pažeidimų, tačiau teisininkė Dalia teigia, kad taip formuluoti negalima, nes kol kas nebuvo nustatytas nė vienas realus pažeidimas.
„Pirmiausiai yra dokumento turinys, o ne pavadinimas. Turinys svarbiausiais“, – tokios laiško formuluotės nesureikšmino Prienų administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė.
J. Mickevičienė taip pat pridėjo nemananti, kad Prienų rajono savivaldybės vaiko teisėms surašytas raštas daugiavaikės mamos adresu buvo tendencingas.
„Mes gavę informaciją nedelsiant privalome pateikti Vaiko teisėms. Mes laikomės savo algoritmų ir mes dirbame pagal juos. Yra rengėjai, specialistai, kurie jį rengė. Manau, kad jie nešališkai surinko informaciją ir ją pateikė“, – savo darbuotojus užstojo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė.
Namuose – antisanitarinės sąlygos?
Tad kas anonimui krito į akį, kad šis nutarė apskųsti išsilavinusią moterį? Įsibaiminusi moteris kasdien laukia tarnybų vizito ir jai jau grasina atimti vaikus, skelbti jų paiešką.
Ji prisiminė pirmąjį skundą, kuriame buvo rašoma, kad po jos namus laisvai tarsi po tvartą vaikšto ožkos.
„Po to, kai buvo atėjusi maisto veterinarinė, buvo gautas anoniminis skundas Vaiko teisėms, kuriame buvo nurodoma, kad aš darau galimai vaiko teisių pažeidimą, nes po namus vaikšto ožkos, – skundo turiniu stebisi ji. – Čia katės ateina, išeina. Ožkos, aš manau, tikrai neina, nes joms čia nėra nieko, kas būtų skanu, bet tik kaip dabar durys yra atidarytos, tai jeigu būtų palaida ožka tai gal ir užeitų. Atvažiavo, patikrino, išvažiavo ir pažeidimų nenustatė.“
Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas sako, kad tokiais atvejais jie yra priversti reaguoti į kiekvieną pranešimą.
„Jeigu pranešime yra įtraukta bent viena aplinkybė ir nurodyta apie netinkamą rūpinimąsi vaikais, ar netinkamą priežiūrą, tai mes vis tiek privalome reaguoti. Tik gavę pranešimą negalime įsivertinti, ar tas pranešimas yra su objektyviomis aplinkybėmis pateiktas ar galbūt jis yra melagingai pateiktas. Todėl ir lankomės šeimoje, išklausome tėvus, išklausome vaikus ir vertinama, ar tos aplinkybės pasitvirtina ar pasineigia“, – panašias į Dalios situacijas nupasakojo Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas Deivydas Aidukas.
Vaikų neleidžia į mokyklą
Daugeliui kliūna ir tai, kad Dalios vaikai mokosi namuose. Šiandien jų pasiekimai stulbinantys, nes anksčiau negalėję pasigirti aukštais pažymiais, dabar vaikai laimi olimpiadas.
„Todėl, kad aš pati nelabai lankiau mokyklos. Aš dariau viską, kad galėčiau jos nelankyti ir aš mokyklą pabaigiau per 9 metus. Ir būdama penkiolikos įstojau į fizikos fakultetą, o būdama devyniolikos turėjau fizikos bakalaurą, o 21-erių – fizikos magistrą“, – kodėl savo vaikų neleidžia į mokyklą argumentuoja advokatė.
Ar moteriai nėra neramu, kad namuose vaikai neišmoks visko, ko jiems vėliau prireiks gyvenime?
„Ar mes tikrai visko, ko mums gyvenime reikia, išmokstame mokykloje? Kažkaip manau, kad ne... Galiu pasakyti labai paprastai. Pavyzdžiui kol vyriausias sūnus lankė mokyklą apie jokias olimpiadas jis nė nesvarstė. Dabar jis tokiose dalyvauja, sudalyvavo ir rajone gavo antrą vietą besimokydamas namie. Todėl, kad mokykloje triukšmo per daug ir su jo migrena jam per sunku“, – aiškina Dalia.
Namuose laiko urną su vyro pelenais
Dalia po vyro mirties namuose taip pat įsirengė velionio atminimo kampelį. Ant sienos kabo didelė vyro nuotrauka, o šalia jos padėta ir urna su palaikais.
„Galima su juo pasibarti. Tėvai, padėk išplauti indus, o tėvas va sėdi ir nepadeda. Ateini ir pabari: tėvai, ko tu sėdi, ateik padėsi“, – graudinasi moteris.
Patyrusi teisininkė sako, kad pastaruoju metu jos adresatu vėl pasipylė skundai, o vienas jų nustebino ypač. Po vyro mirties advokatė nusprendė įsigyti ginklą savigynai, tačiau tai kažkam vėl užkliuvo.
„Ir svarbiausias punktas, kad aš paprašiau charakteristikos apie save pačią Seniūnijoje. Kadangi ta charakteristika ginklui gauti“, – rankomis skėsčiojo vieniša mama.
Visą pasakojimą, kodėl vieniša šešių vaikų mama užkliuvo tarnyboms žiūrėkite naujo sezono „TV Pagalba“ reportaže.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.