Gerda Žemaitė paviešino prieš 11 metų darytą nuotrauką: pamatykite, kaip pasikeitė garsi moteris

Gerda Žemaitė, laidos „TV pagalba“ gelbėtoja bei žinoma nuomonės formuotoja, savo socialiniuose tinkluose pasidalino dviem kadrais, kurių vienas darytas prieš 11 metų, o kitas šiomis dienomis. Moteris šiais kadrais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Nuotraukų skirtumas – 11 metų
Žinoma moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukomis. Vienoje nuotraukoje ji matoma prieš 11 metų, o kitoje šiomis dienomis.
Pirmoji nuotrauka daryta prieš 11 metų, kur moteris sėdi automobilyje bei pozuoja kamerai.
Antrojoje nuotraukoje žinoma moteris taip pat sėdi automobilyje, tik jau nuotrauka daryta šiomis dienomis.
Šalia nuotraukos moteris rašo:
„Keičiasi tik veidai, uniforma ta pati“.
