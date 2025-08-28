Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

JAV paliekanti Ieva Voveris paviešino paskutinę nuotrauką: atskleidė, kas gyvens jų name

2025-08-28 09:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 09:58

Žinoma nuomonės formuotoja, Ieva Voveris, prieš savaitę laiko paskelbė, jog palieka Ameriką, kurioje gyveno ilgą laiką, o dabar moteriai tenka atsisveikinti su svajonių namu, kuriame gyveno.

Ieva Voveris

Žinoma nuomonės formuotoja, Ieva Voveris, prieš savaitę laiko paskelbė, jog palieka Ameriką, kurioje gyveno ilgą laiką, o dabar moteriai tenka atsisveikinti su svajonių namu, kuriame gyveno.

REKLAMA
11

Ieva Voveris, žinoma nuomonės formuotoja, prieš beveik savaitę laiko pranešė, jog kelia sparnus ir su šeima išsikrausto iš Amerikos.

Moteris pasidalino paskutine nuotrauka prie namo, kuriame gyveno bei sutiko pasidalinti ja su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Amerikietiška svajonė

Ieva Voveris palieka savo namus, kuriuose gyveno, o savo socialiniuose tinkluose moteris pasidalino nuotrauka, kurioje stovi visa šeima, tačiau, kaip rašo pati Ieva, nuotrauka su namu – paskutinė.

REKLAMA
REKLAMA

Ieva pasidalinusi nuotrauka, rašo: 

„Prie namo sugalvojom paskutinę nuotrauką pasidaryti. Nuo šiol čia gyvens nuostabi daktarų šeima“.

Taip pat Ieva rašo:

„Man namas buvo tikra amerikietiška svajonė, buvo pats gražiausias iš visų, kiek matėm ir pats jaukiausias“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
nu
nu
2025-08-28 10:04
po.hui
Atsakyti
Chi
Chi
2025-08-28 10:08
Dar viena b'ybio formuotoja su burna, užsičiulpė straipsnį apie save:DDD
Atsakyti
Piktas zmogus
Piktas zmogus
2025-08-28 10:05
Ant kiek mums yra pajebat, kad ji palieka usa ir kas gyvens jos charoj..tokie straipsniai yra apie nieka ir yra tustybe. Geriau sudus rasytumet, nes cia blogiau nei sudai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų