JAV paliekanti Ieva Voveris paviešino paskutinę nuotrauką: atskleidė, kas gyvens jų name

Ieva Voveris, žinoma nuomonės formuotoja, prieš beveik savaitę laiko pranešė, jog kelia sparnus ir su šeima išsikrausto iš Amerikos.
Moteris pasidalino paskutine nuotrauka prie namo, kuriame gyveno bei sutiko pasidalinti ja su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Amerikietiška svajonė
Ieva Voveris palieka savo namus, kuriuose gyveno, o savo socialiniuose tinkluose moteris pasidalino nuotrauka, kurioje stovi visa šeima, tačiau, kaip rašo pati Ieva, nuotrauka su namu – paskutinė.
Ieva pasidalinusi nuotrauka, rašo:
„Prie namo sugalvojom paskutinę nuotrauką pasidaryti. Nuo šiol čia gyvens nuostabi daktarų šeima“.
Taip pat Ieva rašo:
„Man namas buvo tikra amerikietiška svajonė, buvo pats gražiausias iš visų, kiek matėm ir pats jaukiausias“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!