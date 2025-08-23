Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Ieva Voveris atsisveikina su JAV: skyrė jautrius žodžius

2025-08-23 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 09:50

Žinoma nuomonės formuotoja Ieva Voveris ilgą laiko tarpą kūrė savo gyvenimą Jungtinėse Amerikos Valstijose, tačiau prieš kurį laiką netilo kalbos apie išsikraustymą. Vakar moteris skyrė jautrų atsisveikinimą JAV, kur eilę metų ši vieta buvo jos namai.

4

Ieva Voveris, žinoma nuomonės formuotoja, vakar savo socialiniuose tinkluose skyrė jautrų atsisveikinimą, kuriuo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ieva Voveris atsisveikina su Amerika
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ieva Voveris atsisveikina su Amerika

Moteris pasidalino nuotraukų karusele, kur matoma Jungtinių Amerikos Valstijų atributika bei pati Ieva, pasipuošusi amerikietiškais motyvais ir rankoje laikanti Amerikos piliečio pasą.

Skyrė jautrius žodžius

Moteris pasidalinusi įrašu, skyrė jautrius žodžius, paliečiančius širdį:

„Amerika man padovanojo ne tik naują gyvenimo pradžią, bet ir tiek daug nuostabių dalykų, kuriuos norisi įvardinti. Pirmiausia, būtent čia aš gavau Amerikos pilietybę ir čia gimė mano trys nuostabūs vaikai, kurie yra mano didžiausias džiaugsmas.

Antra, čia sukūriau namus, sutikau daugybę nuostabių draugų ir užmezgiau draugystes, kurios lydės visą gyvenimą.

Trečia, Amerika man padovanojo ir mūsų šeimos augintinį – mielą kačiuką, kuris tapo mūsų kasdienės laimės dalimi. Ir galiausiai, ši šalis sukūrė man puikias gyvenimo sąlygas, suteikė galimybę tobulėti ir atrasti save iš naujo.

Amerika – tai vieta, kurioje radau ne tik saugų prieglobstį, bet ir tikrą įkvėpimą gyventi pilnatviškai. Kaip galima palikti Ameriką? Tą išgirdau iš ne vieno žmogaus. Pamatysi, tuoj grįši….. visi, kurie išvažiavo grįžo….Galbūt ir grįšiu galbūt ir toliau gyvensiu bet šiai akimirkai sakau sudie, nežinau kiek ilgai, nežinau kada vėl pasimatysim, bet tikrai žinau, kad aš tave aplankysiu“, – atsisveikindama rašo Ieva.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

