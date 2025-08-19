Kaimynai reikalauja, kad Zita sunaikintų savo daržą: nepaklusus – 300 eurų bauda kasdien

Zita neslepia, kad daržas jai tarsi visas gyvenimas, o labiausiai šiuo metu jis kliūna vienam kaimynui – Kazimierui.
Įžeidė vyrišką ego?
Neseniai Zita gavo laišką, kuriame nurodyta, kad dėl būsimų statybos darbų ji turi nugriauti savo šiltnamį. Negana to, už kiekvieną pradelstą dieną jai gresia sumokėti didžiulę baudą – net po 300 eurų.
Moteris svarsto, kad dėl to rašto kaltas kaimyno pyktis, mat jis anksčiau rodė jai simpatiją ir net kviesdavo kartu grybauti nepaisant to, kad turi žmoną.
„Mergino mane, bet man čia net gėda pasakyti ką nors. Vežėsi ir grybauti, ir po to koks piktas parvažiavo... Patylėsiu geriau“, – apie praeities nuoskaudas užuominomis kalbėjo Zita.
Kazimiero žmona taip pat yra nusistačiusi prieš Zitą ir vadina ją įžeidžiančiais žodžiais. Esą anksčiau Kazimieras taip pat puoselėjo daržą greta Zitos daržo ir nuolat rėžė apie ją sparną.
„Aš darže, jis darže... O žmona nuolat šaukdavo, ar eisi iš daržo, ar eisi nuo tos prostitutės, pijokės. Aš gyvenime nesu gėrusi, jis čia visada girtas“, – teisinosi Zita.
„TV Pagalbos“ gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė įtarė, kad tai gali būti Kazimiero kerštas dėl to, kad Zita jo jausmams buvo abejinga.
Kazimiero žmona prakalbo apie patyčias
Zita įsitikinusi, kad ją engia ne tik kaimynas, bet ir jo žmona, kuri gal net atlieka juodosios magijos ritualus. Moteriai tokie įtarimai kilo po to, kai ant savo namų slenksčio rado adatų ir žemių iš kapinių.
Svarbu išgirsti ir Kazimiero bei jo žmonos Onos istorijos versiją, tad gelbėtoja Toma palydėjo Zitą prie kaimynų buto durų. Vos pro jas įžengus, pora užsipuolė Zitą esą ji jaučiasi viršesnė už juos, nes savo daržo dar nepanaikino.
„Mes savo sugriovėm, o dabar ji viena kaip karalienė tyčiojasi: žiūrėk, aš turiu, o jūs ne. <...> Tokių parazitų nėr čia daugiau“, – pasakojo Ona.
Kaimynai puolė rodyti prašymą su 14-a jų ir kitų namo gyventojų parašų, esą ne jie vieni nori, kad Zitos daržo nebeliktų, tačiau, moters teigimu, parašai suklastoti:
„Jis apgaulės būdu, prie stikliuko surinko parašus.“
Kaimynai vienas su kitu jau seniai nebešneka maloniai, į visas puses laidomi keiksmai ir nepagarbūs epitetai.
Ar Zitai ir Kazimierui pavyks atrasti kompromisą?
