Mylimosios išduotas Tadas pasiryžęs auginti ne savo vaiką: „Visos tokios yra“

Jurgitos ir Tado santykiai labai komplikuoti. Moteris nuolat pradingsta, laiką leidžia kitų vyrų draugijose, o po vieno iš tokių nuklydimo netgi neplanuotai pastojo.
Vyras pasiryžęs atleisti
Pora kartu gyvena šešerius metus, o 35-erių Tadas pradėdamas santykius su penkeriais metais vyresne Jurgita šiai pranešė, kad negali susilaukti vaikų.
Žinia apie nėštumą netikėta buvo abiems, o Jurgita Tadui iškart pasakė, kad tikimybė, jog jis nėra vaiko tėvas, labai didelė.
Tadas prisipažįsta, kad šiuo sudėtingu gyvenimo periodu yra visiškai pasimetęs ir sutrikęs. Taip pat, kad visiškai nebetiki moterimis, todėl nusprendė nieko savo gyvenime nekeisti.
„Su ta nusvilsiu, po to su kita vėl nusvilsiu, tas pats bus vėl. Nes visos tokios yra“, – sprendimą likti su Jurgita argumentavo Tadas.
Skirtis nenori, nors priimtų ir būsimo vaikelio tėvas
Jurgita pripažįsta, kad turėjo ne vieną meilužį, su kuriuo leisdavo laiką pabėgusi nuo Tado. Nors neslepia, kad nesigaili pastojusi, tačiau teigė kito vyro nemylinti.
„Kai sužinojau, bijojau Tadui pasakyti. Paprašiau draugės, kad jam pasakytų“, – baimę, kaip reaguos į žinią apie neištikimybę Tadas, tikino turėjusi Jurgita.
Jurgita teigė, kad vyras, su kuriuo ji išdavė Tadą, gyvena netoli jos ir netgi atkakliai siekia jos rankos.
„Jis žino, kad laukiuosi. Norėtų, kad aš grįžčiau pas jį, bet aš šeši metai kaip jau su Tadu kartu, tai tikrai jo nepaliksiu vieno“, – tikino Jurgita.
Įtarimų, kad jo sugyventinė turi kitą, Tadas tikina turėjęs ir anksčiau.
„Į skambučius neatsakinėja, į žinutes neatsakinėja. Daviau paiešką į Kauno policiją, tai kai policija paskambina, pakelia ragelį. Man tai ne...“, – pasakojo Tadas.
Išduotas vyras sako, kad jo tikslas dabar – susirasti naują gyvenamąją vietą ir padėti Jurgitai atsisakyti senų įpročių, dažno šventimo su draugų kompanijomis.
Jis nebemato judviejų gyvenančių Jonavoje ir mano, kad sulaukus šeimos pagausėjimo reikėtų keltis gyventi į mažesnį ir ramesnį miestelį.
Pasikeisti ketina ir Jurgita.
„Pats žinai, kad mane iš kelio veda draugė“, – ašarojo būsima mama.
Kuo baigėsi ši situacija, pamatykite vaizdo siužete, esančiame straipsnio pradžioje.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Pagal laidą „TV Pagalba“ parengtas straipsnis pirmą kartą buvo publikuotas 2025 m. balandžio 30 d.