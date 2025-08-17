Renatas žmonos gyvenimą pavertė pragaru: slėptis kaimynų daržinėje moteriai kone kasdienybė

Pora jau aštuonerius metus kartu, o Renato mylimoji už savo sugyventinį yra vyresnė 13 metų.
Nors vyras nuolatos geria ir praradęs sveiką protą griebiasi nepateisinamų priemonių, moteris tikina, kad savo mylimojo vis tiek nepaliks.
Per aštuonerius metus Renatą blaivų matė vos tris kartus
Moteris tikina, kad nuo skyrybų ją sulaiko tikra meilė ir noras turėti šeimą, nes pati yra išaugusi vaikų globos namuose.
Su pora pasikalbėjusi gelbėtoja Rūta Filejeva liko šokiruota sužinojusi, kad Vaida per aštuonerius metus savo vyrą blaivų matė vos kelis sykius.
Dėl gėrimo jau daug metų vyriškis turi problemų ir su kepenimis, tačiau savo sveikatos problemas spręsti bijo.
„Reikia važiuoti gydytis, kraujuoja jis net“, – išsigandusi pasakojo Vaida.
Vaida sako, kad šiuo metu Renatas glaudžiasi pas ją namuose, o išvarytas iš čia vyras greičiausiai taptų benamiu.
„Gali būti taip, kad jis atsidurs prie konteinerio, nes nutrūks mano kantrybė ir aš pasakysiu: susirink daiktus ir eik kur nori. Jis šitą žino, buvau jau sukrovusi“, – neslėpė Vaida.
Į pokalbį įsitraukė ir Renato kaimynai. Jie pasakoja, kad sykį vyras jau buvo labai pasikeitęs į gerają pusę. Keletą metų dirbo Norvegijoje, o kai grįžo iš užsienio kaimynai jo neatpažino.
Visgi uždirbti pinigai ir prasidėjusios linksmybės prie gero neatvedė ir vyras vėl greitai paslydo.
Vaizdas namuose būna panašus į siaubo filmą
Moteris pasakoja, kad padauginęs velnio lašų vyriškis tampa agresyvus, o jai dažnai tenka bėgti iš namų ir naktį glaustis kaimynų daržinėje. Ten glaustis teko net ir žiemą vasario mėnesį.
Moteris nori, kad vyriškio išgėrinėjimai baigtųsi, nes dėl jų šeima taip pat priversta kone nuolat baudauti. Ji taip pat dengia jo skolas ir per metus iš savęs atidavė netoli 1 tūkst. eurų.
„Pradeda draskytis. Kiek turėjome baldus supjausto su družba, langus išdaužė... Nebežinau... Esu gyvenusi ant duonos ir vandens tik... Mokesčius susimoku ir nieko nebelieka“, – savo vargais dalinosi ji.
Vaida pripažįsta, kad šiuose namuose ją išlaiko tik meilė. Prieš metus pora susituokė, o pasipiršo pats Renatas.
„Blaivas jis visiškai kitoks, jis žinokite geras yra. Kai atsiprašinėja jis manęs, tada verkia“, – mylimąjį užstojo moteris.
„Aš tave myliu ir pasikeisiu“, – žadėjo Renatas.
Ar pavyks R. Filejevai nuoširdžiai pasikalbėti su Renatu ir prisibelsti į jo širdį?
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Pagal laidą „TV Pagalba“ parengtas straipsnis pirmą kartą buvo publikuotas 2025 m. balandžio 30 d.