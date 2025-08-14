Sūnaus netekusi Janina širsta ant gydymo įstaigos: moteris įsitikinusi, kad gydytojai juo nesirūpino

50-mečio sūnaus sveikatos būkle susirūpinusi Janina kreipėsi į „TV Pagalbą“. Pensininkė piktinosi, kad ligoninėje merdėjęs jos sūnus nebuvo laiku perkeltas į intensyvios terapijos skyrių, o kai tai nutiko buvo jau per vėlu. Vos po kelių dienų vyriškis paliko šį pasaulį, o šia itin nemalonia situacija domėjosi gelbėtoja Rūta Filejeva.
Janina papasakojo, kaip prasidėjo sūnaus sveikatos problemos. Pirmiausia, atsisakė tinkamai veikti širdies raumuo, tad sūnui teko įstatyti širdies stimuliatorių. Vyras su juo gyveno 5 metus ir kitomis sveikatos bėdomis nesiskundė.
Dėl stimuliatoriaus vyrui reikėjo reguliariai lankytis pas medikus. Motinos teigimu, po paskutinio apsilankymo sūnaus sveikata smarkiai pablogėjo ir dėl sunkios būklės jis pateko į reanimaciją.
„Aš nuvažiavau – geltonas, išpurtęs, pilvas didžiausias. Man pasakė, kad jie profilaktinio patikrinimo metu įnešė sepsį“, – pasakojo Janina.
Į intensyvaus gydymo skyrių pateko tik po motinos ašarų
Beveik 50-ies vyro gyvybė pakibo ant plauko, o sūnaus būklę atidžiai stebėjusi motina įsitikinusi, kad gydytojai juo rūpinosi atsainiai. Tik tada, kai moteris pamačiusi savo merdėjantį sūnų nesusivaldė ir pratrūko, medikai paguldė jį į intensyvaus gydymo skyrių.
Janina mano, jog gydytojai tikrąją sūnaus būklę bandė nuslėpti.
„Jeigu nebūčiau pakėlusi vėjų, nebūčiau nieko dariusi, tai tikriausiai būtų amen. Man tik paskambino ir pasakė, kad būklė 50-imt ant 50-imt“, – medikų abejingumu stebėjosi vyro motina.
Žmona įsitikinusi: medikai delsė per ilgai
Anapilin iškeliavęs vyras turėjo du vaikus ir su savo žmona kartu nugyveno 25-erius metus. Tuo metu kai jos vyras gulėjo ligoninėje jo žmona pati buvo po operacijos ir sutuoktinė negalėjo aplankyti sergančio vyro. Visgi moteris niekaip negali pamiršti to vaizdo, kai paskutinį kartą matė savo mylimąjį merdėjantį ligoninėje, o medikai esą elgėsi labai abejingai.
„Sepsis gavosi, nesuprasi, nes labai daug visokių nuomonių buvo. Atidaviau dar sveikesnį, jis palatoje gulėjo ir vaikas iš šaukštelio dar maitino ir jis vos jau valgė. Sakau gęsta žmogus jau, palatoje guli ir nieko jie nedaro“, – piktinosi vyro žmona.
Motiną taip pat piktina, kad medikai apie pablogėjusią vyro būklę pranešė lyg niekur nieko.
„Paskui vėl paskambinau, pasakė, kad ruoškitės, greičiausiai reikės laidoti, nes sepsis. Tik tada perkėlė į reanimaciją, atvažiavau ir radau jį pajungtą, – galvą kraipė motina, – klausiau ar matėte žaizdas ant kojų, sakė ne, nežiūrėjo. Tai kas čia per ligoninė?“
Kreipėsi į auditą
Po vyro mirties R. Filejeva kreipėsi į medicinos auditą, kad būtų nustatyta tikroji mirties priežastis.
„Laukiu iš jų atsakymų ir kaip jau jums pažadėjau, mes tikrai kartu su jumis iki galo eisime šiuo keliu, kad jūsų širdis būtų rami, jog medikai arba padarė viską, o jeigu nepadarė visko, kad atsirastų tas, kas už tai atsakingas“, – motiną guodė R. Filejeva.
Moteris patikina, kad po vyro mirties su emocijomis tvarkėsi gerai, bet dabar jaučia didelį sielos skausmą, nes mano, kad nelaimės buvo galima išvengti.
„Bemiegės naktys, valgyt negaliu, nieko negaliu“, – kalbėjo moteris.
Visą sukrečiančią istoriją išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Pagal laidą „TV Pagalba“ parengtas straipsnis pirmą kartą buvo publikuotas 2025 m. gegužės 8 d.