Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Sūnaus netekusi Janina širsta ant gydymo įstaigos: moteris įsitikinusi, kad gydytojai juo nesirūpino

2025-08-14 18:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-14 18:30
0

50-mečio sūnaus sveikatos būkle susirūpinusi Janina kreipėsi į „TV Pagalbą“. Pensininkė piktinosi, kad ligoninėje merdėjęs jos sūnus nebuvo laiku perkeltas į intensyvios terapijos skyrių, o kai tai nutiko buvo jau per vėlu. Vos po kelių dienų vyriškis paliko šį pasaulį, o šia itin nemalonia situacija domėjosi gelbėtoja Rūta Filejeva.

Janina papasakojo, kaip prasidėjo sūnaus sveikatos problemos. Pirmiausia, atsisakė tinkamai veikti širdies raumuo, tad sūnui teko įstatyti širdies stimuliatorių. Vyras su juo gyveno 5 metus ir kitomis sveikatos bėdomis nesiskundė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl stimuliatoriaus vyrui reikėjo reguliariai lankytis pas medikus. Motinos teigimu, po paskutinio apsilankymo sūnaus sveikata smarkiai pablogėjo ir dėl sunkios būklės jis pateko į reanimaciją.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš nuvažiavau – geltonas, išpurtęs, pilvas didžiausias. Man pasakė, kad jie profilaktinio patikrinimo metu įnešė sepsį“, – pasakojo Janina.

REKLAMA

Į intensyvaus gydymo skyrių pateko tik po motinos ašarų

Beveik 50-ies vyro gyvybė pakibo ant plauko, o sūnaus būklę atidžiai stebėjusi motina įsitikinusi, kad gydytojai juo rūpinosi atsainiai. Tik tada, kai moteris pamačiusi savo merdėjantį sūnų nesusivaldė ir pratrūko, medikai paguldė jį į intensyvaus gydymo skyrių.

Janina mano, jog gydytojai tikrąją sūnaus būklę bandė nuslėpti.

„Jeigu nebūčiau pakėlusi vėjų, nebūčiau nieko dariusi, tai tikriausiai būtų amen. Man tik paskambino ir pasakė, kad būklė 50-imt ant 50-imt“, – medikų abejingumu stebėjosi vyro motina.

REKLAMA
REKLAMA

Žmona įsitikinusi: medikai delsė per ilgai

Anapilin iškeliavęs vyras turėjo du vaikus ir su savo žmona kartu nugyveno 25-erius metus. Tuo metu kai jos vyras gulėjo ligoninėje jo žmona pati buvo po operacijos ir sutuoktinė negalėjo aplankyti sergančio vyro. Visgi moteris niekaip negali pamiršti to vaizdo, kai paskutinį kartą matė savo mylimąjį merdėjantį ligoninėje, o medikai esą elgėsi labai abejingai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Sepsis gavosi, nesuprasi, nes labai daug visokių nuomonių buvo. Atidaviau dar sveikesnį, jis palatoje gulėjo ir vaikas iš šaukštelio dar maitino ir jis vos jau valgė. Sakau gęsta žmogus jau, palatoje guli ir nieko jie nedaro“, – piktinosi vyro žmona.

Motiną taip pat piktina, kad medikai apie pablogėjusią vyro būklę pranešė lyg niekur nieko.

„Paskui vėl paskambinau, pasakė, kad ruoškitės, greičiausiai reikės laidoti, nes sepsis. Tik tada perkėlė į reanimaciją, atvažiavau ir radau jį pajungtą, – galvą kraipė motina, – klausiau ar matėte žaizdas ant kojų, sakė ne, nežiūrėjo. Tai kas čia per ligoninė?“

REKLAMA

Kreipėsi į auditą

Po vyro mirties R. Filejeva kreipėsi į medicinos auditą, kad būtų nustatyta tikroji mirties priežastis.

„Laukiu iš jų atsakymų ir kaip jau jums pažadėjau, mes tikrai kartu su jumis iki galo eisime šiuo keliu, kad jūsų širdis būtų rami, jog medikai arba padarė viską, o jeigu nepadarė visko, kad atsirastų tas, kas už tai atsakingas“, – motiną guodė R. Filejeva.

REKLAMA

Moteris patikina, kad po vyro mirties su emocijomis tvarkėsi gerai, bet dabar jaučia didelį sielos skausmą, nes mano, kad nelaimės buvo galima išvengti.

„Bemiegės naktys, valgyt negaliu, nieko negaliu“, – kalbėjo moteris.

Visą sukrečiančią istoriją išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Pagal laidą „TV Pagalba“ parengtas straipsnis pirmą kartą buvo publikuotas 2025 m. gegužės 8 d.

Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 19 d. Serija 136
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 17 d. Serija 134
Kovo 14 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
Kovo 12 d. Serija 131
Kovo 10 d. Serija 130
Kovo 7 d. Serija 129
Kovo 6 d. Serija 128
Kovo 5 d. Serija 127
Kovo 4 d. Serija 126
Kovo 3 d. Serija 125
Vasario 28 d. Serija 124
Vasario 27 d. Serija 123
Vasario 26 d. Serija 122
Vasario 25 d. Serija 121
Vasario 24 d. Serija 120
Vasario 21 d. Serija 119
Vasario 20 d. Serija 118
Vasario 19 d. Serija 117
Vasario 18 d. Serija 116
Vasario 17 d. Serija 115
Vasario 14 d. Serija 114
Vasario 13 d. Serija 113
Vasario 12 d. Serija 112
Vasario 11 d. Serija 111
Vasario 10 d. Serija 110
Vasario 7 d. Serija 109
Vasario 6 d. Serija 108
Vasario 5 d. Serija 107
Vasario 4 d. Serija 106
Vasario 3 d. Serija 105
Sausio 31 d. Serija 104
Sausio 30 d. Serija 103
Sausio 29 d. Serija 102
Sausio 28 d. Serija 101
Sausio 27 d. Serija 100
Sausio 24 d. Serija 99
Sausio 23 d. Serija 98
Sausio 22 d. Serija 97
Sausio 21 d. Serija 96
Sausio 20 d. Serija 95
Sausio 17 d. Serija 94
Sausio 16 d. Serija 93
Sausio 15 d. Serija 92
Sausio 14 d. Serija 91
Sausio 13 d. Serija 90
Sausio 10 d. Serija 89
Sausio 9 d. Serija 88
Sausio 8 d. Serija 87
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų