„Aš vos nemiriau“: moteris po grožio procedūros atsidūrė intensyviosios terapijos skyriuje

36 metų trijų vaikų mama Kaylie Bailey sumokėjo Gemmai Gray 75 svarus (apie 88 eurus) už tris botokso injekcijas – tai buvo perpus pigiau nei per ankstesnį vizitą. Pasiūlymas atrodė pernelyg geras, kad būtų tikras.

Po kelių dienų K. Bailey beveik nebematė. Gydytojai jai diagnozavo ptozę – viršutinio voko nusileidimą.

Ligoninė teigė, kad išrašant pacientę jai buvo patarta kreiptis į šeimos gydytoją, jei būklė pablogėtų, ir paaiškinta, kad simptomai greičiausiai susiję su atliktu gydymu.

Taip pat pažymėta, kad botulino toksino sukelti šalutiniai poveikiai yra labai reti – „dauguma gydytojų jų per savo karjerą nėra matę“.

Tačiau kai per kelias dienas K. Bailey būklė pablogėjo, ji skubiai grįžo į ligoninę, kur jai buvo diagnozuotas botulizmas – reta, bet gyvybei pavojinga bakterijų sukelta liga.

Kaylie nearly died after being given illegal Botox by an aesthetic beautician, she’s one of 28 people to contract botulism in County Durham in the last few weeks. The beautician has apologised to her and other clients: https://t.co/J88gscVzxS

