Gyvenimas Anglijoje negrįžtamai pakeitė dviejų brolių gyvenimą: šeima nebežino, ko griebtis

Sudėtinga brolių situacija domėjosi gelbėtojas Žilvinas Žitkus.
Moteris maldauja ištraukti jos vaiką iš artėjančios mirties gniaužtų ir žudančių priklausomybių. Neseniai ją itin išgąsdino tai, kad vienas iš sūnų nustojo kalbėti.
„Kai suėjo aštuoniolika metų, išvyko dirbti į Londoną. Ten buvo jau brolis ir jie abu pradėjo. Iš namų išvažiavo sveiki, o dabar kalba krito, sunkiai šneka...“, – pašlijusia vieno sūnaus sveikata skundėsi Danutė.
Pateko į narkotikų spąstus?
Į gimtinę grįžę abu sūnus gyvena pas motiną, kuri ėmė greitai pastebėti, kad jiedu dažnai dingsta.
„Eina jie į sklepą nuolat ir aš vieną kartą juos nutvėriau, pasakiau kitiems broliams. Davė džiazo jiems, bet kad jiems tas pats... Negauna tos dozės tai ir viskas“, – guodėsi moteris.
Daugiavaikė motina sako, kad visus vaikus vienodai auklėjo ir mylėjo, todėl jai itin skaudu matyti, kad du iš jų taip smarkiai degraduoja. Esą kiti vaikai sėkmingai darbuojasi užsienyje, kur turi darbus, kuria šeimas.
Nors broliai kurį laiką lankė kursus apie alkoholio ir narkotikų žalą, tačiau ilgai be svaigalų ištverti nesugebėjo.
Vienas iš jų motinai prisipažino, kad iš pradžių vartojimas atrodė kaip žaidimas, kurį neva galės nutraukti kada tik panorėjęs.
Gyvena apleistame būste
Abu sūnūs šiuo metu nebegyvena pas motiną, tačiau vienas savo problemas jau yra pradėjęs spręsti. Kitas iš jų šiuo metu glaudžiasi labai apleistame būste ir sutiko pasikalbėti su Ž. Žitkumi. Nors beveik nebešneka, tačiau viską girdi ir supranta.
„Reikia jau šiandien kažką pradėti, nes jeigu mes paliksime jį šitoje landynėje, geruoju nesibaigs“, – siaubingą vaizdą išvydęs Ž. Žitkus pabandė vėl vaikiną užrašyti į gydymo kursus.
Taip pat reikėjo įtikinti vaikiną, kad jis tučtuojau paliktų landynę, kurioje glaudėsi ir grįžtų į mamos namus.
Ar pavyks padėti nuo priklausomybių kenčiančiam jaunuoliui?
