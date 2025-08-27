Adolfas neatstoja nuo dvynio brolio buvusios mylimosios: priežastis – išskirtinė

Intriguojanti istorija – „TV Pagalbos“ siužete.
Adolfas tvirtina savo broliui dvyniui Beniui ir jo tuometinei sugyventinei padovanojęs išskirtinį paties išsiuvinėtą Švč. Mergelės Marijos paveikslą. Tačiau meilė truko vos tris mėnesius, mylimieji išsiskyrė, o dovanotas paveikslas liko pas brolio buvusiąją. Šiandien Adolfas nutarė atsiimti savo dovaną.
„Nebeturiu, ką ant sienos pakabinti. <...> Tokiam žmogui kaip ji nedovanočiau nieko“, – net kelias savo ketinimų priežastis vardijo vyras.
Paveikslas – pas buvusią brolio mylimąją
Jis galėtų išsisiuvinėti ir kitą paveikslą, tačiau Adolfo regėjimas neseniai suprastėjo, o minėtas meno kūrinys jam labai brangus, mat žmona mėgsta Švč. Mergelės Marijos atvaizdus, o ir pats į paveikslą esą įdėjo daug triūso ir širdies.
„TV Pagalbos“ gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė paragino vyrą kartu vykti pas Beniaus buvusiąją ir išgirsti, ką ji turi pasakyti apie susiklosčiusią situaciją. Moteris, vos pradėjus kalbėti apie išsiuvinėtą paveikslą, ėmė aiškinti, kad Benius iš Adolfo jį nupirko, o po to padovanojo jai, tad esą turi visas teises jį laikyti pakabintą ant savo sienos.
Adolfas rėžė, kad pretenzijų į Švč. Mergelės Marijos paveikslą nebeturės, jei gaus už jį piniginę kompensaciją – 250 eurų. Telefonu susisiekus su Beniumi šis patvirtino buvusios sugyventinės žodžius, kad paveikslą iš brolio gavo dovanų, tad jo grąžinti ar juo labiau už jį sumokėti, neketina.
Neapsikentusi Adolfo raginimų grąžinti meno kūrinį, buvusi Beniaus sugyventinė pasiūlė Adolfui jį iš jos nusipirkti. Tiesa, moteris užsiprašė nemažos sumos.
„Pirk iš manęs dabar. – Kiek nori? – 3 tūkstančių“, – rėžė moteris.
Istorijos atomazga – aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.