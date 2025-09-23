Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Melania Trump ir vėl nustebino savo įvaizdžiu: priminė 1 karališkosios šeimos narę

2025-09-23 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 07:30

Valstybinio vizito Jungtinėje Karalystėje metu JAV pirmoji ponia Melania Trump vėl atkreipė dėmesį savo aprangos pasirinkimu.

Melania Trump, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
9

Valstybinio vizito Jungtinėje Karalystėje metu JAV pirmoji ponia Melania Trump vėl atkreipė dėmesį savo aprangos pasirinkimu.

REKLAMA
1

Kaip rašo Hello, jeigu kelionės pradžioje visi aptarinėjo jos Christian Dior skrybėlę ir geltoną Carolina Herrera suknelę valstybiniame bankete, mažiau pastebėtas liko įvaizdis, kuris stulbinamai priminė Edinburgo hercogienės Sofi garderobą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Melania Trump ir Kate Middleton
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Melania Trump ir Kate Middleton

Edinburgo hercogienė Sofi yra princo Edvardo, jauniausio Elžbietos II ir princo Filipo sūnaus, žmona.

REKLAMA
REKLAMA

Po susitikimo su karaliene Kamila, Melania pasirodė vilkėdama zomšinį šiltų rudens tspalvių kostiumą: kaštoninės spalvos Ralph Lauren švarką, šviesius Loro Piana kelnes ir prie jų derančią avalynę su firminiu auksiniu sagties akcentu, pranešė portalas Unian.

REKLAMA

Pagrindinis akcentas 

Būtent švarkas tapo pagrindiniu akcentu, nes jis beveik identiškas tam, kuriame hercogienė Sofi pozavo kartu su princu Edvardu jų sidabrinės vestuvių sukakties portrete, įamžintame Bagšoto parko rezidencijos sode. Nors JAV pirmoji ponia garsėja meile dramatiškiems galvos apdangalams, šįkart jos įvaizdžiai nustebino įvairove ir tapo naujų mados palyginimų objektu.

Iškilmingame priėmime, skirtame JAV prezidento vizitui Jungtinėje Karalystėje, pirmoji ponia ir karalienė Camilla vilkėjo Ukrainos vėliavos spalvų sukneles.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų