Melania Trump ir vėl nustebino savo įvaizdžiu: priminė 1 karališkosios šeimos narę

Kaip rašo Hello, jeigu kelionės pradžioje visi aptarinėjo jos Christian Dior skrybėlę ir geltoną Carolina Herrera suknelę valstybiniame bankete, mažiau pastebėtas liko įvaizdis, kuris stulbinamai priminė Edinburgo hercogienės Sofi garderobą.
Edinburgo hercogienė Sofi yra princo Edvardo, jauniausio Elžbietos II ir princo Filipo sūnaus, žmona.
Po susitikimo su karaliene Kamila, Melania pasirodė vilkėdama zomšinį šiltų rudens tspalvių kostiumą: kaštoninės spalvos Ralph Lauren švarką, šviesius Loro Piana kelnes ir prie jų derančią avalynę su firminiu auksiniu sagties akcentu, pranešė portalas Unian.
Pagrindinis akcentas
Būtent švarkas tapo pagrindiniu akcentu, nes jis beveik identiškas tam, kuriame hercogienė Sofi pozavo kartu su princu Edvardu jų sidabrinės vestuvių sukakties portrete, įamžintame Bagšoto parko rezidencijos sode. Nors JAV pirmoji ponia garsėja meile dramatiškiems galvos apdangalams, šįkart jos įvaizdžiai nustebino įvairove ir tapo naujų mados palyginimų objektu.
Iškilmingame priėmime, skirtame JAV prezidento vizitui Jungtinėje Karalystėje, pirmoji ponia ir karalienė Camilla vilkėjo Ukrainos vėliavos spalvų sukneles.
