TV3 naujienos > Žmonės

Paris Hilton namuose turi 1 slaptą kambarį: nepatikėsite, ką ten laiko

2025-09-19 20:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 20:10

Paris Hilton dar kartą įrodė, kad jos meilė madai neturi ribų. Amerikiečių fotomodelis ir aktorė prisipažino turinti atskirą kambarį, skirtą milžiniškai saulės akinių kolekcijai laikyti.

Paris Hilton (tv3.lt fotomontažas)
16

Paris Hilton dar kartą įrodė, kad jos meilė madai neturi ribų. Amerikiečių fotomodelis ir aktorė prisipažino turinti atskirą kambarį, skirtą milžiniškai saulės akinių kolekcijai laikyti.

Naujausiame interviu The Times žvaigždė pasakojo, kad jos akinių kolekcija buvo kaupiama daugelį metų ir dabar siekia apie 10 tūkstančių porų. Anksčiau ji mėgo didelius apvalius Dior, o šiuo metu pirmenybę teikia katės akių formos Karl Lagerfeld modeliams, pranešė portalas UNIAN.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paris Hilton
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paris Hilton

„Mano namuose yra visas kambarys, skirtas akiniams, o ant kiekvienos sienos – holografinės lentynos su maždaug 10 tūkstančių saulės akinių porų“, – pasakojo ji.

Įsirengė ir SPA

Naujas dvaras Beverli Hilse, kurį Hilton neseniai įsigijo už 63 milijonus dolerių, turi daugiau nei 30 tūkstančių kvadratinių pėdų ploto, todėl vietos „akinių kambariui“ ten tikrai užtenka. Be to, žvaigždė įsirengė privačią SPA zoną su moderniomis grožio technologijomis.

Nuo 2021 m. Hilton yra ištekėjusi už verslininko Carterio Reumo. Pora augina du vaikus: sūnų Fyniksą Baroną ir dukterį Londoną Merilin.

