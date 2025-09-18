Paaiškėjo Lietuvos pretendentas į „Oskaro“ nominaciją

„Šiemet dėl galimybės siekti prestižinio „Oskaro“ apdovanojimo varžėsi juostos, kurių kiekviena turėjo didelių galimybių būti atrinkta. Sprendimą priėmėme po ilgų ir argumentuotų ginčų bei svarstymų. Vis dėlto, pasirinkome „Pietinia kronikas“ – dėl šio filmo ypatingo gyvybingumo, pulsuojančios energijos ir vilties, kurią jis skleidžia“, – sako atrankos komisijos pirmininkė, kino kritikė Neringa Kažukauskaitė.
„Šią jautrią ir nuoširdžią brandos istoriją puikiai suvaidino mūsų jauni aktoriai – jie spindi ekrane ir tai negali nepalikti įspūdžio žiūrovams. „Pietinia kronikas“ – labai autentiškas pasakojimas apie mūsų tapatybės formavimąsi. Filmas atkreipia dėmesį į mūsų regioną, jo istoriją, o šiandien, sudėtingoje geopolitinėje situacijoje, toks matomumas ir mūsų kultūros pristatymas pasauliui yra itin reikšmingas“, – priduria ji.
„Pietinia kronikas“ buvo pripažintas geriausiu Baltijos šalių filmu Talino „Juodųjų naktų“ kino festivalyje 2024-aisiais, o pagrindinis aktorius Džiugas Grinys Berlyno kino festivalyje buvo įvertintas „European Shooting Stars“ apdovanojimu. Lietuvoje filmas pelnė net 12 Nacionalinių kino apdovanojimų „Sidabrinė gervė“, o jo populiarumas sumušė visus rekordus – šiuo metu jį matė daugiau kaip 411 tūkst. žiūrovų.
„Pietinia kronikas“ jau tapo fenomenu Lietuvoje – sulaukė tiek puikaus kritikų įvertinimo, tiek buvo pamiltas žiūrovų. Kadangi ši universali istorija apie žmogaus augimą ir atradimus yra ne tik žmogaus brendimo kelias, bet ir metafora mūsų valstybės bei viso regiono brandai, tikime, kad „bachūriukai iš Pietinio rajono“ gali sujaudinti ir tarptautinę auditoriją“, – sako filmo prodiuseris Lukas Trimonis iš kompanijos „In Script“.
„Be abejonės, „Pietinia kronikas“ yra vienas ryškiausių šių metų lietuviškų filmų. Pasakodamas apie permainingą devyniasdešimtųjų laikotarpį, jis į kelias valandas sugeba sutalpinti jauno žmogaus brendimo, meilės ir tapatybės paieškų temas. Tai istorija, kuri vienu metu yra labai lietuviška ir universali, todėl gali puikiai reprezentuoti mūsų šalį „Oskarų“ apdovanojimų atrankoje“, – teigia Lietuvos kino centro vadovas Laimonas Ubavičius.
Tapus oficialiu Lietuvos pretendentu į „Oskaro“ nominaciją, kelias dar tik prasideda. Akademijos komitetai iš visų pasaulio šalių pretendentų atrinks geriausius filmus ir paskelbs finalinį nominantų penketuką, iš kurių tik vienas pelnys prestižinį „Oskarą”. 98-oji „Oskarų“ teikimo ceremonija vyks 2026 m. kovo mėnesį.
Apie pretendento į „Oskarus“ atranką
Pretendento siekti „Oskaro“ nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje atranką organizuoja Lietuvos kino centras ir Lietuvos kinematografininkų sąjunga (LKS).
LKS Patikėtinių taryba, kurią sudaro pagrindinių kino profesijų gildijų vadovai (patikėtiniai), šiemet svarstė 28 kandidatūras į nacionalinę „Oskarų“ atrankos komisiją. Kandidatus pateikė LKS gildijos.
2025 m. atrankos komisija: kino kritikės Neringa Kažukauskaitė (komisijos pirmininkė) ir Rūta Oginskaitė, prodiuseriai Arūnas Stoškus ir Uljana Kim, dokumentinio kino kūrėjas Arturas Jevdokimovas ir aktorė Eglė Mikulionytė.
2024 m. Lietuvos pretendentu siekti „Oskaro“ buvo išrinktas Lauryno Bareišos filmas „Sesės“, 2023 m. – Marijos Kavtaradze „Tu man nieko neprimeni“, 2022 m. – L. Bareišos „Piligrimai“, 2021 m. – Jurgio Matulevičiaus „Izaokas“, 2020 m. – Karolio Kaupinio „Nova Lituania“.
