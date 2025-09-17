Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Apie menopauzę prakalbusi Lavija Šurnaitė siunčia 1 žinią visiems Lietuvos vyrams

2025-09-17 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 19:40

Laidoje „Pasikalbėkim“ su Renata Šakalyte dalyvavo žurnalistė, laidų vedėja, knygų autorė Lavija Šurnaitė. Atvirame pokalbyje ji atsivėrė apie su amžiumi atėjusį supratimą, kūno pokyčius, menopauzę bei skyrė žodžius visiems vyrams, esantiems santykiuose.

Laidoje „Pasikalbėkim“ su Renata Šakalyte dalyvavo žurnalistė, laidų vedėja, knygų autorė Lavija Šurnaitė. Atvirame pokalbyje ji atsivėrė apie su amžiumi atėjusį supratimą, kūno pokyčius, menopauzę bei skyrė žodžius visiems vyrams, esantiems santykiuose.

REKLAMA
3

46-erių metų Lavija prakalbo apie stereotipus, susijusius su amžiumi ir kaip pati į juos žiūri.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lavija Šurnaitė: man po 45-erių geriau, nei po 40-ies
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lavija Šurnaitė: man po 45-erių geriau, nei po 40-ies

„Stereotipų ir mitų turime daug. Ką aš pastebėjau, kad mes apie amžių vis dar kalbame sunkiai, esame labiau linkę jį slėpti. Pradedant visokiais posakiais, pavyzdžiui, „nepadoru moters klausti amžiaus“. O aš ėmiau ir atsakiau sau, kad jei aš paklausta apie amžių viduje nuspręsiu jį slėpti – tai ir bus tas senėjimo pirmas momentas. Jei tau paprasta pasakyti savo metus, nes jie yra informacinis vienetas – tu į tai žiūri labai sveikai“, – kalbėjo ji.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, didžiausią pokytį pajuto po 45-erių, kai požiūris atlaisvėjo.

„Kai atėjo naujas amžius, ir emociškai, ir fiziškai – man buvo išaugto drabužio sindromas. Kai išaugi drabužį, stovi prieš veidrodį ir net tiesiogine prasme, rengiesi kažkokius drabužius ir galvoji: „kas yra, kas netinka...“

REKLAMA

Lygiai taip pat ir psichologiškai: kažkas pradeda spaust, braškėt, kažkokie dalykai morališkai paseno... kai sukako 45-eri – viskas prasilukšteno“, – prisiminė Lavija.

Apie menopauzę per juoką

Moterys palietė ir daugeliui aktualią, tačiau mažai apkalbėtą temą – menopauzę ir perimenopauzę. Anot Lavijos, pajutusi jai nebūdingus pokyčius savijautoje, galvojo, kad atėjo menopauzė, ir apsilankė pas specialistę.

REKLAMA
REKLAMA

„Galvojau, kas gi geriau žinos? Ir ji man pasakė, kad kol kas būčiau rami: nėra nei menopauzės, nei perimenopauzės“, – dalijosi pašnekovė.

Nors specialistės atsakymas buvo neigiamas, tai nesustabdė jos nuo domėjimosi šia svarbia tema. Tiesa, ji bando į tai pažvelgti per linksmesnę prizmę.

„Nepaisant to, domiuosi apie tai, bet mano domėjimasis yra per kitų moterų Instagram paskyras, kurios tai pateikia labai smagiai. Taip stengiuosi ir aš savo knygoje pateikti, apie viską kalbėtis, kad būtų galima iš to juoktis“, – pasakojo ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ji prisiminė ir pirmą knygos sakinį, kuris yra susijęs su aptartais kūno pokyčiais po 40-ies.

„Mano pirmas knygos sakinys – „Aš stoviu nuoga iki pusės prieš veidrodi, ir suvokiu, kad jie egzistuoja. Gravitacija. Kaip prieš tris šimtus metų Niutonas sužinojo apie žemės trauką, kai pradėjo bumsėti obuoliai į žemę, o aš suprantu, kad gravitacija ne į Niutono, o į mano obuolius nusitaikiusi“ <...> Kai gali pasijuokti – priimi lengviau“, – sakė L. Šurnaitė.

REKLAMA

Skyrė žodžius vyrams

Kalbėdama apie moterų keitimąsi su amžiumi, ji taip pat suteikė patarimų ir vyrams.

„Grįžtant prie mūsų aptartų pokyčių, menopauzių, perimenopauzių – vyrai tikrai turi domėtis. Visų pirma, dėl savo gerovės, kad jie suprastų moteris. Ir net ne tada kai ateina menopauzė, o turi domėtis nuo pat pradžių, kai tik užmezga santykius. Jie turi žinoti, kas yra PMS (aut. past. – priešmenstruacinis sindromas) – kad mums viskas yra kitaip.

Jie stabilūs – tai tiesiog biologija, tokia gamta. O mes kitokios ne dėl to, kad norime būti raganos šitą savaitę. <...> Vyrai galėtų į tai pasižiūrėti su empatija, nusiimti savo ego“, – patarė laidos viešnia.

Laidą „Pasikalbėkim“ su Lavija Šurnaite galite pamatyti čia:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Nepagalvotum
Nepagalvotum
2025-09-17 19:57
Nukvako aiškiai ir garsiai. Gal alkana
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų