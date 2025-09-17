Apie menopauzę prakalbusi Lavija Šurnaitė siunčia 1 žinią visiems Lietuvos vyrams

46-erių metų Lavija prakalbo apie stereotipus, susijusius su amžiumi ir kaip pati į juos žiūri.
„Stereotipų ir mitų turime daug. Ką aš pastebėjau, kad mes apie amžių vis dar kalbame sunkiai, esame labiau linkę jį slėpti. Pradedant visokiais posakiais, pavyzdžiui, „nepadoru moters klausti amžiaus“. O aš ėmiau ir atsakiau sau, kad jei aš paklausta apie amžių viduje nuspręsiu jį slėpti – tai ir bus tas senėjimo pirmas momentas. Jei tau paprasta pasakyti savo metus, nes jie yra informacinis vienetas – tu į tai žiūri labai sveikai“, – kalbėjo ji.
Pasak jos, didžiausią pokytį pajuto po 45-erių, kai požiūris atlaisvėjo.
„Kai atėjo naujas amžius, ir emociškai, ir fiziškai – man buvo išaugto drabužio sindromas. Kai išaugi drabužį, stovi prieš veidrodį ir net tiesiogine prasme, rengiesi kažkokius drabužius ir galvoji: „kas yra, kas netinka...“
Lygiai taip pat ir psichologiškai: kažkas pradeda spaust, braškėt, kažkokie dalykai morališkai paseno... kai sukako 45-eri – viskas prasilukšteno“, – prisiminė Lavija.
Apie menopauzę per juoką
Moterys palietė ir daugeliui aktualią, tačiau mažai apkalbėtą temą – menopauzę ir perimenopauzę. Anot Lavijos, pajutusi jai nebūdingus pokyčius savijautoje, galvojo, kad atėjo menopauzė, ir apsilankė pas specialistę.
„Galvojau, kas gi geriau žinos? Ir ji man pasakė, kad kol kas būčiau rami: nėra nei menopauzės, nei perimenopauzės“, – dalijosi pašnekovė.
Nors specialistės atsakymas buvo neigiamas, tai nesustabdė jos nuo domėjimosi šia svarbia tema. Tiesa, ji bando į tai pažvelgti per linksmesnę prizmę.
„Nepaisant to, domiuosi apie tai, bet mano domėjimasis yra per kitų moterų Instagram paskyras, kurios tai pateikia labai smagiai. Taip stengiuosi ir aš savo knygoje pateikti, apie viską kalbėtis, kad būtų galima iš to juoktis“, – pasakojo ji.
Ji prisiminė ir pirmą knygos sakinį, kuris yra susijęs su aptartais kūno pokyčiais po 40-ies.
„Mano pirmas knygos sakinys – „Aš stoviu nuoga iki pusės prieš veidrodi, ir suvokiu, kad jie egzistuoja. Gravitacija. Kaip prieš tris šimtus metų Niutonas sužinojo apie žemės trauką, kai pradėjo bumsėti obuoliai į žemę, o aš suprantu, kad gravitacija ne į Niutono, o į mano obuolius nusitaikiusi“ <...> Kai gali pasijuokti – priimi lengviau“, – sakė L. Šurnaitė.
Skyrė žodžius vyrams
Kalbėdama apie moterų keitimąsi su amžiumi, ji taip pat suteikė patarimų ir vyrams.
„Grįžtant prie mūsų aptartų pokyčių, menopauzių, perimenopauzių – vyrai tikrai turi domėtis. Visų pirma, dėl savo gerovės, kad jie suprastų moteris. Ir net ne tada kai ateina menopauzė, o turi domėtis nuo pat pradžių, kai tik užmezga santykius. Jie turi žinoti, kas yra PMS (aut. past. – priešmenstruacinis sindromas) – kad mums viskas yra kitaip.
Jie stabilūs – tai tiesiog biologija, tokia gamta. O mes kitokios ne dėl to, kad norime būti raganos šitą savaitę. <...> Vyrai galėtų į tai pasižiūrėti su empatija, nusiimti savo ego“, – patarė laidos viešnia.
Laidą „Pasikalbėkim“ su Lavija Šurnaite galite pamatyti čia:
