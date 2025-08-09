Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tarp kandidatų į Šiaulių miesto garbės piliečius – „Pietinia kronikas“ autorius Kmita

2025-08-09 12:16 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-09 12:16

Tarp pretendentų į Šiaulių miesto garbės piliečius svarstoma romano „Pietinia kronikas“ autoriaus Rimanto Kmitos kandidatūra.

Rimantas Kmita BNS Foto

Tarp pretendentų į Šiaulių miesto garbės piliečius svarstoma romano „Pietinia kronikas" autoriaus Rimanto Kmitos kandidatūra.

Poetas, prozininkas, literatūrologas, kritikas R. Kmita gimė ir mokėsi Šiauliuose. 

Jį išgarsino Šiaulių šneka parašytas romanas „Pietinia kronikas“ bei pagal ją sukurtas meninis filmas.

Be R. Kmitos Garbės piliečio vardo suteikimo komisija sulaukė siūlymo įvertinti vaistininkės, vienos seniausių vaistinių „Valerijonas“ Lietuvoje ilgametės vadovės, Šiaulių miesto entuziastės Almyros Girdenienės nuopelnus.

Savivaldybė iki rugpjūčio 16 dienos laukia miestiečių nuomonės dėl atrinktų pretendentų.

Šiaulių miesto garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos ir užsienio piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į miesto gyvenimą.

Nuo 2000-ųjų Šiaulių garbės piliečio vardas suteiktas daugiau kaip 40 asmenų.

