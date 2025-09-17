Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
4
TV3 naujienos > Žmonės

Skandalingai pagarsėjusiai buvusiai kandidatei į Seimą – netikėtas Jankevičiaus pasiūlymas

2025-09-17 17:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 17:12

Pasaulis nuolat mums pažeria pačių keisčiausių naujienų, o Justinas Jankevičius, Mantas Grimalis, Vita Žiba ir Aidas Puklevičius kiekvieną trečiadienį skuba jas aptarti humoro kupinoje TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Soliariumas“. Kas jų dėmesį patraukė šįkart?

Justinas Jankevičius
7

4

Aidas savo kolegoms bus paruošęs ne vieną spėlionę. Nuo to, kokį garsą leidžia dronas, o kokį – žoliapjovė, iki to, ką Seimo kanceliarija galėjo nusipirkti streso malšinimui už beveik 3000 eurų?

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Soliariumas“
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Soliariumas“

Anot J. Jankevičiaus, tai – šuniukai. „Juk kas geriau malšina stresą negu mažas šuniukas? Kai dabar matysime Seimo posėdžius, kai kurie nariai dabar sėdės su šuniukais“, – bus įsitikinęs jis.

O štai Vita Žiba spės kardinaliai kitaip – gal tai bokso kriaušė iš Palangos? „O ant kriaušės reikėtų dar ir politinio oponento veidą uždėti, kad smūgis būtų nuoširdesnis“, – šiai idėjai juokais pritars ir A. Puklevičius.

Vėliau jis pasidalins ir viena savo idėja. „O ar būtų galima stresą malšinti paėmus, pavyzdžiui, dešros šliosą? Kadangi Remigijus Žemaitis užregistravo prekinius ženklus „Nemuno dešra“ ir „Nemuno duona“, – primins jis.

Aptars naujienas

Laidos vedėjai aptars ir kitas daug dėmesio sulaukusias naujienas: dramatišką Merūno Vitulskio pasiplaukiojimą laivu, kai pastarasis tiesiog ėmė skęsti, bei naująjį buvusio „Žalgirio“ trenerio Andrea Trinchieri darbą.

Nemažai vedėjų dėmesio sulauks ir tikra sensacija – neseniai Klaipėdoje įvykęs... klaviatūrų mėtymo čempionatas.

Anot laidos vedėjų, pastarasis turėtų būti neįmanomos be Irmos Gajauskaitės – buvusios kandidatės į Seimo narius, išgarsėjusios aršiomis savo reakcijomis. Bei, žinoma, tuo, kad neturi kompiuterio...

„Manau, kad tokiame čempionate mūsų Irma pagaliau susirinktų kompiuterį. Ji pradėtų nuo klaviatūros, o tuomet galėtų daryti turą per visą Lietuvą. Kas mestų monitorių, kas dar kažką“, – juoksis M. Grimalis.

Tiesa, laidoje šiai veikėjai iš Šiaulių dėmesio bus skirta ir daugiau. „Ji buvo išmesta ne šiaip iš teismo posėdžio, o savo teismo posėdžio!“ – naujieną primins A. Puklevičius, o J. Jankevičiaus monologas, kuris seks po to, privers šluostytis juoko ašaras.

Justinas, beje, Irmai turės ir gana netikėtą pasiūlymą. „Manau, kad mes, kaip šalis, turėtume priversti ją apsiženyti su Petru Gražuliu“, – sakys J. Jankevičius, o ar jam pritars kiti laidos vedėjai, pamatysite laidoje.

„Soliariumas“ – kiekvieną trečiadienį, 19.30 val. per TV3!

 

