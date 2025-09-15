Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

44-erių Genutė Žalienė atskleidė, kaip užkariavo multimilijonieriaus širdį: „Tokia mano istorija“

2025-09-15 20:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 20:56

Praeityje garsi televizijos laidų vedėja Genutė Žalienė, dar žinoma kaip Gustė Bloomfield, šiandien džiaugiasi užgimusia meile multimilijonieriui. Apie tai ji nevengia kalbėti ir viešai – štai gatvėje pakalbinta „TikTok“ platformos turinio kūrėjo, moteris atskleidė, kaip jai pavyko užkariauti sėkmingo žmogaus širdį.

Genutė Žalienė (nuotr. asm. archyvo, TikTok stop kadras)
14

„TikTok“ platformoje išplito vaizdo įrašas iš Maltos, kuriame turinio kūrėjas „ValeexTalks“ kalbina lietuvę G. Žalienę, šiuo metu gyvenimą kuriančią Londone. Pokalbis su Genute sulaukė didelio dėmesio – peržiūrėtas jau daugiau nei 200 tūkst. kartų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Genutė Žalienė (nuotr. Instagram)
FOTOGALERIJA. Genutė Žalienė (nuotr. Instagram)

Genutė Žalienė prakalbo apie pinigus ir vyrą

44-erių moteris, paklausta apie savo geros formos paslaptis, nedvejodama atsakė: „Paslaptis – pinigai, pinigai ir daug meilės.“

Moteris pripažino, kad šiandien jai nebereikia dirbti – šalia jos yra multimilijonierius vyras. Tiesa, ji pridūrė, kad darbas niekada nesibaigia.

„Anksčiau dirbau, dirbu ir dabar. Kiekvieną dieną, net naktimis. Tu niekada negali visiškai atsipalaiduoti. Jei nori turėti dalykų, jei nori gerai jaustis, gražiai atrodyti – turi būti sąmoningas. Stebėti, ką darai, ką kalbi, kur eini. Miegoti elegantiškai, gražiai laikytis, įsileisti gryno oro. Kitaip tariant – niekada netapti gyvuliu“, – kalbėjo lietuvė.

Turinio kūrėjui pasiteiravus, kaip jai pavyko užkariauti multimilijonieriaus širdį, iš pradžių Genutė teigė, kad tai – ne kitų žmonių reikalas. Visgi netrukus atsakė: „Aš pati buvau sėkminga. Jei nori rasti sėkmingą žmogų, pats turi būti sėkmingas. Tokia ir mano istorija.“

Beveik devynženklio verslo savininkė

G. Žalienė pasakoja, kad yra aistringa žirgų sporto gerbėja – žirgus ji laiko Londone ir Prancūzijoje.

„Ką darau su žirgais? Paverčiu juos nugalėtojais ir renku trofėjus. Mano verslas taip pat atneša multimilijonus. Ar esu devynženklio verslo savininkė? Beveik“, – tikino ji.

Moteris pabrėžė, kad veiklų jai gyvenime netrūksta: „Esu žurnalistė, darau daug dalykų. Mano vyras – žaidimų industrijoje ir dar daugybėje kitų verslų.“

„TikTok“ turinio kūrėjas taip pat pasiteiravo lietuvės, kaip rasti ištikimą partnerį. Išgirdusi šį klausimą, G. Žalienė pasidalijo savo mintimis.

„Labai tikiu, kad sutinki tokį žmogų, kokio pats esi vertas. Jei esi tam tikrame lygyje, tokį pat ir sutinki. Moterys dažnai daro klaidų – ir aš pati jaunystėje dariau. Geriausia, ką gali pasiūlyti kitam – esi tu pats.

Jei neturi pinigų, galbūt turi kažką kita: švelnią sielą, erdvų namą ar tiesiog gražų veidą. Santykiai – kaip svarstyklės: negali tik imti, turi ir duoti, o tada sulauki grąžos. Su vyru mes juokaujame, kad abu išlošėme aukso puodą“, – juokėsi G. Žalienė.

@valeextalks @Valeex Property 😱 UNBELIEVABLE HOW She SHARED this to Valeex🔥 Do You Guyz Know This Business Lady ! 💥😳 🔺VALEEXTALKS: FULL NEW VIDEO ON YOUTUBE Thank you for watching my contents. I love you all🫶🏻 Asking people what they do for a living. How to make money online. #valeextalks #valeexproperty ♬ original sound - ValeexTalks

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Lietuva
Lietuva
2025-09-15 21:14
... oho kaip netikėtai ... "užgimė meilė milijonieriui" ... o va jeigu genutei būtų užgimusi meilė londono taksistui - genutės atveju tai būtų visiškai tikėtai ... :) ... iš publikacijos pavadinimo juk taip išeina :)
Marija 001
Marija 001
2025-09-15 21:04
Nu ir maladiec. Svarbu patenkinta. Vyrai turi aprųpinti moteris pilnumoje . Kitaip jie nereikalingi tranai gadinantys nervus ir alinantis moters kuną.
