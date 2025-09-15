44-erių Genutė Žalienė atskleidė, kaip užkariavo multimilijonieriaus širdį: „Tokia mano istorija“

„TikTok“ platformoje išplito vaizdo įrašas iš Maltos, kuriame turinio kūrėjas „ValeexTalks“ kalbina lietuvę G. Žalienę, šiuo metu gyvenimą kuriančią Londone. Pokalbis su Genute sulaukė didelio dėmesio – peržiūrėtas jau daugiau nei 200 tūkst. kartų.
Genutė Žalienė prakalbo apie pinigus ir vyrą
44-erių moteris, paklausta apie savo geros formos paslaptis, nedvejodama atsakė: „Paslaptis – pinigai, pinigai ir daug meilės.“
Moteris pripažino, kad šiandien jai nebereikia dirbti – šalia jos yra multimilijonierius vyras. Tiesa, ji pridūrė, kad darbas niekada nesibaigia.
„Anksčiau dirbau, dirbu ir dabar. Kiekvieną dieną, net naktimis. Tu niekada negali visiškai atsipalaiduoti. Jei nori turėti dalykų, jei nori gerai jaustis, gražiai atrodyti – turi būti sąmoningas. Stebėti, ką darai, ką kalbi, kur eini. Miegoti elegantiškai, gražiai laikytis, įsileisti gryno oro. Kitaip tariant – niekada netapti gyvuliu“, – kalbėjo lietuvė.
Turinio kūrėjui pasiteiravus, kaip jai pavyko užkariauti multimilijonieriaus širdį, iš pradžių Genutė teigė, kad tai – ne kitų žmonių reikalas. Visgi netrukus atsakė: „Aš pati buvau sėkminga. Jei nori rasti sėkmingą žmogų, pats turi būti sėkmingas. Tokia ir mano istorija.“
Beveik devynženklio verslo savininkė
G. Žalienė pasakoja, kad yra aistringa žirgų sporto gerbėja – žirgus ji laiko Londone ir Prancūzijoje.
„Ką darau su žirgais? Paverčiu juos nugalėtojais ir renku trofėjus. Mano verslas taip pat atneša multimilijonus. Ar esu devynženklio verslo savininkė? Beveik“, – tikino ji.
Moteris pabrėžė, kad veiklų jai gyvenime netrūksta: „Esu žurnalistė, darau daug dalykų. Mano vyras – žaidimų industrijoje ir dar daugybėje kitų verslų.“
„TikTok“ turinio kūrėjas taip pat pasiteiravo lietuvės, kaip rasti ištikimą partnerį. Išgirdusi šį klausimą, G. Žalienė pasidalijo savo mintimis.
„Labai tikiu, kad sutinki tokį žmogų, kokio pats esi vertas. Jei esi tam tikrame lygyje, tokį pat ir sutinki. Moterys dažnai daro klaidų – ir aš pati jaunystėje dariau. Geriausia, ką gali pasiūlyti kitam – esi tu pats.
Jei neturi pinigų, galbūt turi kažką kita: švelnią sielą, erdvų namą ar tiesiog gražų veidą. Santykiai – kaip svarstyklės: negali tik imti, turi ir duoti, o tada sulauki grąžos. Su vyru mes juokaujame, kad abu išlošėme aukso puodą“, – juokėsi G. Žalienė.
