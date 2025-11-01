Shengelia tapo Eurolygos turo MVP

Barselonos „Barcelona“ garbę ginantis 34-erių puolėjas dramatiškoje pergalėje išvykoje prieš Belgrado „Partizan“ fiksavo karjeros naudingumą – 24 taškai ir 42 naudingumo balai.
Kartvelui tai yra devintas Eurolygos turo žaidėjo apdovanojimas karjeroje, o tai yra aštuntas rezultatas lygos istorijoje.
Antroje vietoje aštuntajame ture liko T.Shengelios oponentas Belgrade Tyrique'as Jonesas su 29 naudingumo balais.
Taip pat karjeros mačą sužaidęs Vitorijos „Baskonia“ gynėjas Matteo Spagnolo (28 naud.) užėmė trečią vietą, ketvirtas – Belgrado „Crvena Zvezda“ gynėjas Codi Milleris-McIntyre'as (26 naud.), penktas – Pirėjo „Olympiacos“ bokštas Nikola Milutinovas (25 naud.).
