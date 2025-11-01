 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Shengelia tapo Eurolygos turo MVP

2025-11-01 13:27
2025-11-01 13:27

Eurolygos legenda Tornike Shengelia dar kartą įrodė, kad vis dar yra elite ir susižėrė aštunto turo MVP apdovanojimą.

T.Shengelia surengė karjeros šou

Eurolygos legenda Tornike Shengelia dar kartą įrodė, kad vis dar yra elite ir susižėrė aštunto turo MVP apdovanojimą.

0

Barselonos „Barcelona“ garbę ginantis 34-erių puolėjas dramatiškoje pergalėje išvykoje prieš Belgrado „Partizan“ fiksavo karjeros naudingumą – 24 taškai ir 42 naudingumo balai.

Kartvelui tai yra devintas Eurolygos turo žaidėjo apdovanojimas karjeroje, o tai yra aštuntas rezultatas lygos istorijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antroje vietoje aštuntajame ture liko T.Shengelios oponentas Belgrade Tyrique'as Jonesas su 29 naudingumo balais.

Taip pat karjeros mačą sužaidęs Vitorijos „Baskonia“ gynėjas Matteo Spagnolo (28 naud.) užėmė trečią vietą, ketvirtas – Belgrado „Crvena Zvezda“ gynėjas Codi Milleris-McIntyre'as (26 naud.), penktas – Pirėjo „Olympiacos“ bokštas Nikola Milutinovas (25 naud.).

