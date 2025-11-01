 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Penkių pralaimėjimų Medvedevui seriją nutraukęs Zverevas: „Pradžioje buvau taktiškai kvailas“

2025-11-01 13:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 13:29

Paryžiuje (Prancūzija) penktadienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters" vyrų teniso turnyras, kurio ketvirtfinalyje titulą ginantis vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) po dramatiškos pustrečios valandos kovos 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) įveikė Daniilą Medvedevą. Vokietis nutraukė 5 pralaimėjimų seriją prieš neutralų atletą, o D. Medvedevas prarado visas viltis patekti į „ATP Finals" turnyrą.

Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.

Paryžiuje (Prancūzija) penktadienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras, kurio ketvirtfinalyje titulą ginantis vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) po dramatiškos pustrečios valandos kovos 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) įveikė Daniilą Medvedevą. Vokietis nutraukė 5 pralaimėjimų seriją prieš neutralų atletą, o D. Medvedevas prarado visas viltis patekti į „ATP Finals“ turnyrą.

A. Zverevas pusfinalyje susikaus su Janniku Sinneriu, tačiau pirmiausia sureagavo į pergalę prieš vieną didžiausių savo varžovų, kurio nebuvo įveikęs nuo 2023 m. „Cincinnati Masters 1000“ turnyro.

„Nuo pat pradžių jaučiau, kad žaidžiu neblogai, bet buvau taktiškai kvailas. Jaučiau savo smūgius ir turėjau jausmą, kad galiu pakeisti situaciją. Mano manymu, pirmame sete žaidžiau neprotingai.

Pakeičiau keletą taktinių dalykų, antrame sete pavyko laimėti varžovo padavimą ir nuo to momento mačas greitai pasikeitė. Labiausiai didžiuojuosi tuo, kad sugebėjau išlikti drąsus, ypač kai reikėjo išgelbėti du „match point‘us“.

Kaip sakiau vakar, Daniilis man tarsi blogas pranašas – nemėgstu prieš jį žaisti. Pastaruosius dvejus metus jis man sukeldavo daug problemų. Esu tikrai labai laimingas dėl šios pergalės.

Su Janniku Sinneriu praėjusią savaitę žaidėme labai aukšto lygio mačą. Džiaugiuosi, kad šeštadienį vėl galėsime dalintis kortu ir tikiuosi, kad pavyks sužaisti dar vieną puikų mačą“, – sakė A. Zverevas.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų.

