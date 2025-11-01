Penkių pralaimėjimų Medvedevui seriją nutraukęs Zverevas: „Pradžioje buvau taktiškai kvailas“

A. Zverevas pusfinalyje susikaus su Janniku Sinneriu, tačiau pirmiausia sureagavo į pergalę prieš vieną didžiausių savo varžovų, kurio nebuvo įveikęs nuo 2023 m. „Cincinnati Masters 1000“ turnyro.
„Nuo pat pradžių jaučiau, kad žaidžiu neblogai, bet buvau taktiškai kvailas. Jaučiau savo smūgius ir turėjau jausmą, kad galiu pakeisti situaciją. Mano manymu, pirmame sete žaidžiau neprotingai.
Pakeičiau keletą taktinių dalykų, antrame sete pavyko laimėti varžovo padavimą ir nuo to momento mačas greitai pasikeitė. Labiausiai didžiuojuosi tuo, kad sugebėjau išlikti drąsus, ypač kai reikėjo išgelbėti du „match point‘us“.
Kaip sakiau vakar, Daniilis man tarsi blogas pranašas – nemėgstu prieš jį žaisti. Pastaruosius dvejus metus jis man sukeldavo daug problemų. Esu tikrai labai laimingas dėl šios pergalės.
Su Janniku Sinneriu praėjusią savaitę žaidėme labai aukšto lygio mačą. Džiaugiuosi, kad šeštadienį vėl galėsime dalintis kortu ir tikiuosi, kad pavyks sužaisti dar vieną puikų mačą“, – sakė A. Zverevas.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų.
