  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Jannikas Sinneris emocingai reagavo į savo komandos palaikymo stoką

2025-11-01 13:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 13:08

Paryžiuje (Prancūzija) penktadienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras, kurio ketvirtfinalyje favoritas italas Jannikas Sinneris (ATP-2) vos per 70 minučių 6:3, 6:3 nugalėjo amerikietį Beną Sheltoną (ATP-7). Tai buvo 7-a italo pergalė prieš amerikietį per 8 tarpusavio dvikovas. B. Sheltonas J. Sinnerį nugalėjo tik 2023 m. spalį, kai šie žaidėjai vyrų turnyre susitiko pirmą sykį.

Jannikas Sinneris | „Stop“ kadras

0

Pusfinalyje J. Sinnerio lauks Alexanderis Zverevas (ATP-3), kuris po dramatiškos pustrečios valandos kovos 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) įveikė Daniilą Medvedevą.

Nors J. Sinneris paprastai yra ramus, tačiau ketvirtfinalio mače jis prarado savitvardą. Supykęs dėl savo komandos elgesio, jis metė aštrią repliką rezultatui esant 6:3, 3:2 ir kaltino savo komandą dėl paramos stokos po pralaimėto geimo.

„Aš darau pertrauką, o jūs visi sėdite vietoje, po velnių!“, – komentavo J. Sinneris.

