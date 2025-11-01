Jannikas Sinneris emocingai reagavo į savo komandos palaikymo stoką

Pusfinalyje J. Sinnerio lauks Alexanderis Zverevas (ATP-3), kuris po dramatiškos pustrečios valandos kovos 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) įveikė Daniilą Medvedevą.
Nors J. Sinneris paprastai yra ramus, tačiau ketvirtfinalio mače jis prarado savitvardą. Supykęs dėl savo komandos elgesio, jis metė aštrią repliką rezultatui esant 6:3, 3:2 ir kaltino savo komandą dėl paramos stokos po pralaimėto geimo.
„Aš darau pertrauką, o jūs visi sėdite vietoje, po velnių!“, – komentavo J. Sinneris.
🇮🇹 « J'ai fait un break et vous vous restez assis putain »— TennisTemple (@tennistemple) October 31, 2025
Sinner à son clanpic.twitter.com/MHFngov1Rm
