TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„Klaipėdiečiai ir Donatas Draukšas skinasi pergales Lenkijos „IX North Cup-Olecko Lega 2025“ plaukimo su pelekais varžybose“

2025-11-01 10:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 10:20

Lenkijoje vyko „IX North Cup-Olecko Lega 2025“ plaukimo su pelekais varžybos.

Klaipėdos Gintaro sporto centro nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Lenkijoje vyko „IX North Cup-Olecko Lega 2025“ plaukimo su pelekais varžybos.

0

Trenerių Felicitos Vaitkutės ir Aleksandro Cvetkovo treniruojami Klaipėdos Gintaro sporto centro atstovai iškovojo 7 aukso, 9 sidabro ir 6 bronzos medalius. Sportininkas Donatas Draukšas tapo geriausiu plaukiku savo amžiaus grupėje ir šiose varžybose susižėrė net 6 aukso medalius.

Majus Miliauskas iš Sostinės sporto centro susižėrė 6 apdovanojimus: 3 aukso, 2 sidabro ir 1 bronzos. Laura Bachovaitė iškovojo 4 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos medalius.

Sostinės vaikų ir jaunimo centro „Hobiverse“ narė Marharita Liapka tapo penkiskart čempione ir geriausia plaukike savo kategorijoje. Savo amžiaus grupėje nepralenkiama buvo ir Erika Martinonytė, taip pat laimėjusi 5 aukso medalius. Naglis Dagilis pridėjo 4 aukso medalius ir taip pat triumfavo savo amžiaus grupės apdovanojimų įskaitoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

