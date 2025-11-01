„Klaipėdiečiai ir Donatas Draukšas skinasi pergales Lenkijos „IX North Cup-Olecko Lega 2025“ plaukimo su pelekais varžybose“

Trenerių Felicitos Vaitkutės ir Aleksandro Cvetkovo treniruojami Klaipėdos Gintaro sporto centro atstovai iškovojo 7 aukso, 9 sidabro ir 6 bronzos medalius. Sportininkas Donatas Draukšas tapo geriausiu plaukiku savo amžiaus grupėje ir šiose varžybose susižėrė net 6 aukso medalius.
Majus Miliauskas iš Sostinės sporto centro susižėrė 6 apdovanojimus: 3 aukso, 2 sidabro ir 1 bronzos. Laura Bachovaitė iškovojo 4 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos medalius.
Sostinės vaikų ir jaunimo centro „Hobiverse“ narė Marharita Liapka tapo penkiskart čempione ir geriausia plaukike savo kategorijoje. Savo amžiaus grupėje nepralenkiama buvo ir Erika Martinonytė, taip pat laimėjusi 5 aukso medalius. Naglis Dagilis pridėjo 4 aukso medalius ir taip pat triumfavo savo amžiaus grupės apdovanojimų įskaitoje.
